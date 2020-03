Corona | Latere uitbetaling vakantiegeld kan optie zijn

Werkgevers zitten vanwege het coronavirus in hun maag met vaste lasten, zoals winstuitkeringen en vakantiegeld. Het opschorten hiervan kan een optie zijn als mogelijkheid om bedrijven te redden die niet voldoende hebben aan de noodsteun van het kabinet, meldt vakbond FNV. Cao-coördinator Zakaria Boufangacha van de FNV:

“Wij hebben zorgen over de bedrijven voor wie de maatregelen te laat komen. We kijken dus hoe we bij die groep zorgen voor meer liquide middelen. Een van de opties is dat bedrijven uitstel van betaling van inkomstenbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Maar ook het opschorten van vakantiegeld en winstuitkeringen ligt op tafel.”

Pensioenpremies later

Al eerder is afgesproken dat bedrijven die in de problemen zitten hun pensioenpremies later mogen afdragen. Ook hebben KLM en de vakbonden besloten dat de winstuitkering wordt uitgesteld tot oktober.

Vanuit onder meer horeca en detailhandel ligt ook de wens op tafel om vakantiegeld, dat ongeveer een maandsalaris is, later uit te betalen.

In de cao voor de detailhandel is bepaald dat het vakantiegeld ook een maand later, in juni, kan worden uitgekeerd.

Noodmaatregel loonkosten

Minister Koolmees van Sociale Zaken is op 17 maart met een nieuwe steunmaatregel gekomen. Werkgevers in nood kunnen tot 90 procent van hun loonkosten laten betalen door UWV.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat het vakantiegeld daar ook onder zal vallen. Of dat zo is, kan een woordvoerder van Koolmees nog niet zeggen: “De regeling wordt nu uitgewerkt.”

Dinsdag 24 maart is er weer overleg tussen vakbeweging en werkgevers over de coronacrisis.

Flexwerkers kunnen onder de regeling van Koolmees vallen, maar de FNV is bang dat niet alle bedrijven dat zullen doen.

“De maatregel zegt: hou mensen in dienst. Maar er zullen vele bedrijven zijn die dat om allerlei redenen niet zullen doen”, aldus Boufangacha.

Bron:Telegraaf.