Corona | Thuiswerken en de gevolgen voor de loonbelasting

Werknemers in Nederland werken vanwege het coronavirus grotendeels thuis. Thuiswerken heeft wel wat gevolgen op loonbelastinggebied, bijvoorbeeld voor de reiskostenvergoeding, het doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto’s en de sociale zekerheidspositie.Dat laat Hans de Vries van Taxperience weten op Taxlive.nl.

Reiskostenvergoedingen

De Vries wijst op de reiskostenvergoedingen. Volgens hem zullen werkgevers de vergoedingen in deze coronaperiode laten doorlopen ondanks dat veel werknemers nu niet reizen. Tegenover die vergoedingen staan nu geen kosten. Dat kan een tijdje goed gaan, maar op een bepaald moment is toch echt sprake van loon. Aangezien werken vanuit huis zoveel mogelijk verplicht is, kan het kabinet volgens De Vries goedkeuren dat thuiswerken geen impact heeft op het bedrag dat aan reiskosten mag worden vergoed.

Meer kosten thuis

Door het verplicht thuiswerken hebben werknemers ook zelf meer kosten, zoals extra energielasten.

“België heeft al geregeld dat werkgevers een vast bedrag van ruim € 125 per maand onbelast mogen vergoeden om de thuiswerkkosten van de werknemer te dekken. Het kabinet kan iets soortgelijks in overweging nemen”, aldus De Vries.

Afwisselend gebruik bestelauto

Thuiswerken is ook een complicerende factor voor de loonbelastingregeling van het doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto’s. Aangezien de bestelauto nu voor langere tijd bij de werknemer voor de deur staat, kan de voor het privégebruik toegestane eindheffing van 300 euro in gevaar komen.

De Vries:

“Het gevolg kan zijn dat de betreffende werknemer alsnog wordt geconfronteerd met een bijtelling bij het loon voor het privégebruik van de bestelauto. Een fictie waarbij we de afwijkende thuiswerksituatie negeren en net doen alsof het normale arbeidspatroon wordt voortgezet, is welkom.”

Sociale zekerheidspositie

Meer thuiswerken kan in internationale situaties ook nog leiden tot een wijziging van de sociale zekerheidspositie van een werknemer.

Volgens De Vries kan dit betekenen dat Nederlandse werkgevers op een bepaald moment in het thuisland van de werknemer sociale premies moeten gaan afdragen.

De Vries:

“België heeft aangegeven in internationale situaties het thuiswerken te negeren en voor de sociale zekerheid te blijven uitgaan van het arbeidspatroon zoals dat was voordat de coronacrisis uitbrak. Ik hoop dat Nederland deze Belgische kijk bevestigt.”

Dat heeft Nederland in navolging van België (en Duitsland) inmiddels gedaan.

Thuiswerk en Arbowet

En hoe zit het arbeidsrechtelijk gezien nu werknemers massaal thuiswerken?

Werknemers in Nederland hebben recht op een veilige en gezonde arbeidsplaats. Werkgevers moeten zorgen voor apparatuur en spullen om thuis te kunnen werken. Maak met de werknemers goede afspraken over het thuiswerken. Kamerbeek Advocaten heeft een modelbrief Thuiswerken ontwikkeld die de werkgever aan werknemers kan sturen.