Corona | Einde aan tijdelijk contract: twee aandachtspunten

Als de werkgever in deze coronaperiode een tijdelijk contract niet wil verlengen, moet hij rekening houden met twee aandachtspunten. Het kabinet roept werkgevers op werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden. Een voorwaarde van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is het volgende:

“Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.”

Werkgevers kunnen met de NOW-regeling een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.

Als het voor de werkgever in deze coronacrisis toch geen optie is en hij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met werknemers niet wil verlengen, dan moet hij rekening houden met twee zaken:

De aanzegverplichting De transitievergoeding

Aanzegverplichting

Uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, moet de werkgever de werknemer schriftelijk informeren dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet. Doet de werkgever dit niet dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand.

Als de werkgever de aanzegverplichting niet tijdig nakomt, dan hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd.

Transitievergoeding

Het vereiste dat een werknemer pas recht heeft op een transitievergoeding nadat het dienstverband minstens twee jaar heeft geduurd geldt vanaf 1 januari 2020 niet meer.

Sinds 1 januari heeft elke werknemer recht op een transitievergoeding bij een onvrijwillig einde van het dienstverband.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voortzet, dan is hij dus een transitievergoeding verschuldigd.

