Corona | Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – vragen en antwoorden

Lees hier dertien vragen en antwoorden over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de vervanger van de regeling Werktijdverkorting die het kabinet inzet als ondersteuning van werkgevers tijdens de coronacrisis.

Vraag 1. De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Wat is de nieuwe maatregel?

Het kabinet voert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in. Op dit moment wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling.

Vraag 2. Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt als maatregel?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot aantal aanvragen voor de regeling Werktijdverkorting (wtv) voor werkgevers.

Deze regeling is niet geschikt voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.

Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit ook sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Vraag 3. Kan de werkgever nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk.

Vraag 4. Hoe lang blijft de lopende Werktijdverkorting van kracht? En als de werkgever moet verlengen, hoe werkt dat dan als er intussen een andere regeling is?

Als de werkgever al een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien de werkgever gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet de werkgever gebruik maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Vraag 5. De werkgever heeft Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heeft nog geen antwoord gehad. Moet de werkgever dat afwachten, moet hij zelf iets doen? Hoe gaat het verder?

De werkgever krijgt hierover bericht. De aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij de werkgever aanvullende informatie opgevraagd worden.

Vraag 6. Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

De werkgever kan de tegemoetkoming in ieder geval voor 3 maanden aanvragen, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Vraag 7. Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

Bij de aanvraag verplicht de werkgever zich vooraf dat hij géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.

De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies.

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Voorbeelden

Hierna enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Let op: voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Vraag 8. Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten, bijvoorbeeld kapperszaken of orthodontisten, in aanmerking voor de NOW?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij verder aan de voorwaarden voldoen.

Vraag 9. Wanneer kan de werkgever een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

De werkgever kan deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover de werkgever tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Vraag 10. Hoe dient de werkgever een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?

De werkgever kan de aanvraag indienen bij UWV.

Vraag 11. Kan de werkgever ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.

Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Vraag 12. Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Vraag 13. Kan de werkgever wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19-coranavirus dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

