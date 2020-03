Corona | Ziek melden bij UWV en loon doorbetalen tijdens coronavirus

Hoe moet de werkgever een werknemer ziek melden als hij of zij in quarantaine is? En moet de werkgever het loon doorbetalen als de werknemer vanwege besmettingsgevaar niet op zijn werkplek kan werken? UWV beantwoordt veelgestelde vragen van werkgevers over het coronavirus. Vier vragen en antwoorden op een rij.

Vraag 1. De werknemer(s) moet(en) in quarantaine. Kan werkgever deze werknemer(s) ziek melden bij UWV?

Bij quarantaine is er geen verschil met andere ziekmeldingen.

Meer informatie vind je bij Mijn werknemer is ziek.

Daarbij zijn de volgende situaties te onderscheiden:

1 Werknemer is bij werkgever in dienst

2 Werknemer is niet (meer) bij werkgever in dienst

3 Werknemer gaat ziek uit dienst

4 Werknemer valt onder risico werkgever

Vraag 2. Kan werkgever een uitkering aanvragen voor zijn werknemer vanwege het coronavirus?

Als de werkgever tijdelijk minder werk heeft vanwege het coronavirus, dan kan de werkgever binnenkort een aanvraag doen bij het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW compenseert werkgevers die te maken hebben met omzetverlies. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van werktijdverkorting, die is komen te vervallen.

Als de werknemer zijn werk niet kan doen door ziekte, dan betaalt de werkgever zijn loon meestal door. De werkgever kan soms voor de werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Vraag 3. Betaalt werkgever het loon van mijn werknemer door als hij vanwege besmettingsgevaar niet op zijn werkplek kan werken? Of als hij in isolatie of quarantaine is op advies van de GGD of het RIVM?

De werkgever betaalt dan het loon van de werknemer door. Soms kan de werkgever voor de werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV.

UWV accepteert de aanvraag alleen wanneer de werknemer zijn werk niet thuis of op afstand kan doen.

Vraag 4. Betaalt werkgever het loon van werknemer door als hij niet ziek is maar wel lichte klachten heeft zoals verkoudheid of hoesten?

De werkgever betaalt dan het loon van de werknemer door. Soms kan de werkgever voor de werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV.

UWV accepteert de aanvraag alleen als de werknemer zijn werk niet thuis of op afstand kan doen.

Veelgestelde vragen voor werkgevers over het coronavirus op UWV.nl