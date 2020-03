Corona | Nederbelgische ZZP valt (niet helemaal) tussen wal en schip

Nederlanders die over de grens wonen en in ons land als zelfstandige werken en sociale lasten afdragen, kunnen nergens terecht om een beroep te doen op de steunmaatregelen van het kabinet.

Geen staatssteun

Het leidt over de grens tot grote onrust onder Nederlandse ZZP’ers. Ze hebben geen idee waar ze terecht kunnen en vrezen voor hun financiële toekomst. Accountant Peter van Limpt uit het Belgische Arendonk kaartte de kwestie deze week aan. ‘In het uiterste geval gaan ze op de fles, als er niks gebeurt’, zegt hij in het Brabants Dagblad. De directeur van administratiekantoor Van Limpt uit Reusel heeft naar eigen zeggen enkele honderden klanten die aan alle criteria voldoen om tijdelijke staatssteun te krijgen, maar zowel in België als Nederland geen poot aan de grond krijgen.

Duizenden gevallen

Volgens belangenorganisatie ZZP Nederland zijn er enkele duizenden Nederlandse ZZP’ers die over de grens wonen en in Nederland hun brood verdienen. Niet alleen voor Nederbelgen, maar ook voor Nederduitsers is op dit moment niks mogelijk. ZZP Nederland heeft de kwestie al besproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar is men op de hoogte van het probleem en kijkt men wat er mogelijk is. ‘We hopen dat er deze week een oplossing komt, omdat uiteraard ook in de grensstreek ondernemers soms te maken hebben met extreme omzetverliezen of hun activiteiten helemaal stil hebben moeten leggen’, aldus een woordvoerder van ZZP Nederland in het Brabants Dagblad.

Leefloon

UPDATE 14:30: Wie in België woont maar in Nederland belasting betaalt valt maakt geen aanspraak op Nederlandse steunmaatregelen. Maar helemaal tussen wal en schip valt deze Nederbelg ook weer niet. Vlaanderen ken het zogenaamde ‘leefloon’. Alle EU-burgers die in Vlaanderen wonen kunnen daar aanspraak op maken. De uitkering geldt voor personen wiens inkomen lager is dan het leefloon. Het is wel een last resort als blijkt dat de persoon voor geen enkele andere vergoeding in aanmerking komt. Het leefloon moet worden aangevraagd bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de eigen gemeente.