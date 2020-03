Corona | Oproep kabinet: houd werknemers met flexibel contract in dienst

Het kabinet roept werkgevers op om waar mogelijk ook werknemers met een flexibel contract op de loonlijst te houden. De NOW compenseert 90 procent van hun loonkosten. Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over een mogelijke tegemoetkoming vanwege de coronamaatregelen aan mensen met een uitkering. Gevraagd wordt of de minister, naast de regelingen die zijn afgekondigd voor bedrijven, werknemers en zzp’ers , ook maatregelen treft voor mensen met een uitkering die financieel gedupeerd worden door de coronacrisis.

Vangnet

De door het kabinet aangekondigde maatregelen zijn bedoeld als vangnet voor werkenden en bedrijven. Voor deze groepen bestond geen vangnet dat aansloot bij de uitdaging waar we voor staan. Het treffen van maatregelen voor mensen die al een uitkering krijgen ligt niet voor de hand, aldus Koolmees.

Het kabinet zet zich in voor het inregelen van een vangnet waar dat – gezien deze ongekende crisis – het hardst nodig is.

WW-uitkering

De impact van het corona-crisis is groot. Koolmees herkent het beeld dat veel mensen vragen hebben over hun rechten en plichten bij hun uitkering, nu ze aan sommige van die plichten maar moeilijk kunnen voldoen. Hij herkent ook dat er meer mensen een WW-uitkering aanvragen dan vorige maand. Samen met UWV breng de minister de gevolgen in kaart.

Tegemoetkoming loonkosten

De voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) worden op het moment onder stoom en kokend water uitgewerkt. Voor het kabinet is het belangrijk dat de regeling snel en met zo min mogelijk bureaucratie soelaas biedt.

Het kabinet werkt aan de NOW-regeling om werkgevers aanzienlijk tegemoet te komen in hun loonkosten, zodat ze werknemers niet ontslaan. Daarmee probeert het kabinet te voorkomen dat mensen op dit moment in de WW komen. De minister richt zijn aanpak eerst volledig op het welslagen van de NOW-regeling.

WIA-gerechtigden

Met de inzet op de NOW wordt ook bevorderd dat WIA-gerechtigden die werken, hun werk kunnen behouden. Voor WIA-gerechtigden die niet werken, is het vangnet de WIA. Deze biedt, eventueel in samenhang met de Toeslagenwet, minimaal een uitkering op het sociaal minimum (op niveau van het huishouden). Een verlenging van de duur van de loonaanvullingsuitkering (LAU) of loongerelateerde uitkering (LGU) wordt nu niet overwogen.

Beantwoording Kamervragen over tegemoetkoming vanwege coronamaatregelen aan werkenden en uitkeringsgerechtigden

