Corona | Betaling vakantiegeld en NOW-subsidie

Hoe zit het met het uitbetalen van vakantiegeld van de werknemer als de werkgever NOW-subsidie heeft waarmee hij een tegemoetkoming in de loonkosten krijgt?De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet (minstens 20 procent) en is maximaal 90 procent van de loonsom.

Loonsom

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen: het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom.

Aanvraag en voorschot

Het ziet ernaar uit dat de werkgever vanaf maandag 6 april een NOW-aanvraag kan doen bij het loket van UWV.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100 procent door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

UWV streeft ernaar om binnen 3 à 4 weken na aanvraag (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever.

Compensatie opbouw vakantiebijslag

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend).

Let op: het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Correcties bij definitieve vaststelling

Voor de voorschotten én voor de definitieve vaststelling wordt de loonsom van januari 2020 gebruikt of, als daar geen gegevens over zijn, november 2019. Het UWV kan bij de definitieve vaststelling nog wel correcties doorvoeren wat betreft de vakantiebijslag:

als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die vakantiebijslag reserveert, wordt dat vakantiegeld niet meegenomen in de loonsom (in de opslag voor werkgeverskosten van 30 procent zit de vakantiebijslag al inbegrepen); en

meegenomen in de loonsom (in de opslag voor werkgeverskosten van 30 procent zit de vakantiebijslag al inbegrepen); en als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die géén vakantiebijslag reserveert (bijvoorbeeld all-inverloning), wordt daarvoor gecorrigeerd om te voorkomen dat de vakantiebijslag via de opslag van 30 procent dubbel vergoed wordt.

Uiterlijk in juni vakantiebijslag

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of een arbeidsovereenkomst.

