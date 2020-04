Invorderingspauze rijnvarenden met werkgever in Luxemburg

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat in op de fiscale en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders, specifiek rijnvarenden. De staatssecretaris geeft aan dat de Belastingdienst per 16 maart maatregelen genomen heeft om tot nader bericht bij deze groep rijnvarenden tijdelijk geen invorderingsmaatregelen te treffen.

Aangifte inkomstenbelasting

Het gaat hierbij om in Nederland woonachtige rijnvarenden, die onder het Nederlands sociale zekerheidsstelsel vallen en problemen ervaren bij het terugvorderen van eerder ten onrechte in Luxemburg betaalde premies. Deze rijnvarenden hebben vaak in hun aangifte inkomstenbelasting om vrijstelling voor de premie volksverzekeringen verzocht met als reden dat zij in het buitenland verzekerd zijn.

Premie betalen in Nederland

In reactie op het verzoek in de aangifte heeft de Belastingdienst telkens een brief gestuurd waarin duidelijk is aangegeven dat de betreffende rijnvarende in Nederland voor de volksverzekeringen verzekerd is en in Nederland daarvoor premie moet betalen.

Inning van premies

Als de aanslag onherroepelijk vast staat, vaak na bezwaar- en beroepsprocedures, gaat de Belastingdienst over tot inning van de in Nederland verschuldigde premies. De rijnvarenden worden daarom, vaak na jaren procederen, geconfronteerd met bedragen die in totaliteit hoog kunnen zijn.

Die rijnvarenden ervaren tegelijkertijd problemen bij de terugvordering van de in Luxemburg ten onrechte betaalde premies. De combinatie van deze twee factoren kan tot financiële moeilijkheden leiden.

Invordering gepauzeerd

Op verzoek van Vijlbrief heeft de Belastingdienst per 16 maart maatregelen genomen om tot nader bericht bij deze groep tijdelijk geen invorderingsmaatregelen te treffen.

Voor een deel van hen, waarvan bekend is dat zij op dit moment te maken hebben met invorderingsmaatregelen, is de invordering al gepauzeerd. Voor de overige rijnvarenden wordt dit nog uitgezocht en zullen eventuele invorderingsmaatregelen ook worden gepauzeerd.

Beroep op rijnvarende

Het kan voorkomen dat niet iedere rijnvarende, die zich in de eerder genoemde situatie bevindt, in beeld is. Als de Belastingdienst, voor deze situatie specifiek de Ontvanger, toch invorderingsmaatregelen aankondigt, doet de staatssecretaris een beroep op de rijnvarende om zijn of haar specifieke situatie op dat moment onder zijn aandacht te brengen.

Kamerbrief over het pauzeren van invorderingsmaatregelen rijnvarenden met een werkgever in Luxemburg