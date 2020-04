Fiscaliteit, NOW en jaarrekening: experts praten u bij over de impact van corona

Fiscaliteit, NOW en de jaarrekening: drie belangrijke actuele onderwerpen voor accountants die hun klanten door de crisis helpen. Tijdens drie interactieve online Lunch & Learnsessies bespreken experts de fiscale maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis, de inhoud en de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) én de consequenties voor het opstellen van de jaarrekening. Elke sessie levert 1 PE-punt op.

Fiscaliteit

Heleen Elbert van Elbert Fiscaal trapt op woensdag 8 april af met ‘Fiscale maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis’. In deze praktische online cursus komen aan bod: de tozo-regeling (bijstand voor ondernemers), de 4.000 euro gift, de verruiming van kredietmogelijkheden zoals de BMKB, uitstel van betaling, belastingrente en de invloed van de gebruikelijkloonregeling. Daarnaast bespreekt zij welke klanten voor deze regelingen in aanmerking komen en wat u precies moet doen.

NOW

Op donderdag volgt de cursus van Kirsten Roskam. Zij is advocaat arbeidsrecht bij SPRAAQ en behandelt de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). Zij gaat in op de inhoud van de regeling en de voorwaarden om voor de NOW in aanmerking te komen (wat is de loonsom, wat te doen met flexkrachten etc.). Ook behandelt ze de procedure bij het UWV en de mogelijkheden tot ontslag werknemers als geen gebruik wordt gemaakt van de NOW. Mag je nog ontslaan als de werkgever wel in aanmerking komt voor de NOW-subsidie? Ook een aantal praktische vragen passeert de revue zoals opnemen vakantie, verplicht temperaturen, uitstellen bonusbetalingen.

Jaarrekening

Vrijdag sluit Gert van den Brink van Full Finance af met ‘Coronacrisis in de jaarrekening, een praktische aanpak’. In deze praktische online cursus legt hij uit hoe je rekening moet houden met de corona-crisis bij het opstellen van de jaarrekening. Hij geeft daarbij een praktische uitleg van de NBA Alert 42 met een daarop gebaseerd kort stappenplan. Ook gaat hij in op de accountantsverklaring bij de NOW.

Elke sessie duurt 1 uur en per sessie betaalt u € 59,- excl. btw. Elke sessie levert 1 PE-punt op voor NBA, RB, NOB.

