Corona | NOW-subsidie: aanvragen in april, pas definitief in 2021

De NOW-subsidie is waarschijnlijk vanaf 6 april aan te vragen. Maar het kan nog wel tot in 2021 duren voordat de werkgever definitief weet welk bedrag hij aan NOW-subsidie ontvangt. Werkgevers kunnen op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij een werkgever. Dat zijn werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden.

Aanvragen: hoe zit het precies?

De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020. UWV streeft echter naar een eerdere startdatum, namelijk 6 april. Of deze datum gehaald wordt is nog niet bekend.

Speciaal formulier

Aanvragen zijn alleen in te dienen via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Daarbij moet de werkgever de procentuele verwachte omzetdaling

aangeven, het loonheffingennummer en de aaneengesloten driemaandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht. Ook het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt moet vermeld worden.

Als de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, moet het dossiernummer van die aanvraag vermeld worden.

Voorschot

Zodra positief op de aanvraag is beslist zal de subsidie verleend worden en een voorschot verstrekt worden van 80% van de verleende subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand januari 2020.

Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

In de praktijk is het streven om de betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

Vaststelling subsidie

Binnen 22 weken na afloop van de periode waarin de omzetdaling heeft plaatsgevonden (de meetperiode) verzoekt de werkgever om vaststelling van de subsidie via het daarvoor ontworpen formulier. Ook dit formulier is beschikbaar op www.uwv.nl.

Definitieve gegevens

Vervolgens wordt op basis van door de werkgever aan te leveren definitieve gegevens over de omzetdaling vastgesteld worden hoe groot de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en of aan alle aan de werkgever opgelegde verplichtingen in het kader van de NOW is voldaan. Hiervoor is een

accountantsverklaring vereist.

Definitieve subsidie

Binnen 24 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Stel je dient de aanvraag in op 6 april, als het loket bij UWV vermoedelijk open gaat.

Je ontvangt uiterlijk binnen 13 weken (dus vóór 6 juli) een besluit tot subsidieverlening. Het streven is overigens dat het UWV binnen 2 tot 4 weken bericht (dus tussen 20 april en 4 mei).

Als je als meetperiode de maanden maart, april en mei heeft gekozen, dan moet de werkgever uiterlijk 24 weken na het einde van deze periode een aanvraag indienen voor de vaststelling van de subsidie. Dit moet dus uiterlijk 15 november worden gedaan.

Het UWV heeft na ontvangst van die aanvraag 22 weken de tijd om de subsidie vast te stellen. Dat is uiterlijk op 18 april 2021.

Het kan natuurlijk sneller gaan als je zelf eerder de aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient en daar niet 24 weken mee wacht.

En gelukkig wordt een voorschot van 80% betaald binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag.

Let op: reken je als ondernemer niet rijk. Voorschot wordt (ten hoogste) in 3 termijnen betaald. Eind april of begin mei 2020 zal waarschijnlijk slechts maximaal 1/3 van 80% op de rekening staan.

Bronnen: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en Marco Zimmerman, specialist loonheffingen op LinkedIn