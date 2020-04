Corona | NOW – zieke werknemers tellen mee, wie nog meer?

Zieke werknemers vallen ook onder de NOW-regeling als de werkgever hun loon doorbetaalt. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en payrollkrachten. De NOW-subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. De loonsom wordt vastgesteld per loonheffingennummer. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon.

Zieke werknemer

Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom van de NOW op voorwaarde dat ze worden doorbetaald. Dit geldt dus ook voor zieke werknemers.

Als de werkgever het loon doorbetaalt, is het ‘ziekengeld’ loon dat valt onder het SV-loon waarop de subsidie is gebaseerd. Je hoeft daar dus niets extra’s voor aan te vragen of te doen. Wel moet de werkgever een omzetverlies hebben van meer dan 20 procent.

Flexwerker

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een oproepcontract.

Uitzendkracht

Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De NOW-regeling geldt voor uitzendkrachten met of zonder uitzendbeding.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers, bijvoorbeeld een omzetdaling van minstens 20 procent.

Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

Payrollkracht

De NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Let op: ingeleende krachten, zoals payrollkrachten, tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

Dga

Een directeur-grootaandeelhouders (dga) is doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. Als de dga verzekerd is voor de WW telt het loon wel mee.

Stagiairs en BBL

De NOW is ook in te zetten voor stagiairs en BBL. Over de stagevergoeding van stagiairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die de werkgever aan hen betaalt, telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Platformwerkers

Ook het loon van platformwerkers telt mee bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, mits zij in dienst zijn bij de werkgever en is voldaan aan de overige voorwaarden van de NOW-regeling.

Sociaal verzekerd in NL

De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Dit kunnen dus ook werknemers zijn die niet in Nederland belastingplichtig zijn.

