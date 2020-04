Young prof in beeld | Roy Timmerman (24): assistent-accountant agro als opstap naar advieswerk

In de rubriek Young prof in beeld brengt Accountancy Vanmorgen een serie portretten van jonge professionals in de accountancysector. Waarom kiezen zij voor de accountancy en hoe ervaren ze het werk in de sector? Roy Timmerman studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en koos na één jaar voor de richting accountancy. ‘Zonder ook maar echt te beseffen dat ik later daadwerkelijk in deze sector werkzaam zou raken, op dat moment had ik nog geen idee wat ik zou willen doen.’ Inmiddels werkt hij als assistent-accountant agro bij Flynth adviseurs en accountants.

Hoe ben je in de accountancy en agrosector terechtgekomen?

‘Vanaf de 3e klas van de middelbare school ben ik gaan werken bij een pluimveebedrijf bij ons in de buurt. Ondanks dat mijn vader een mechanisatiebedrijf heeft, had ik tot dan toe niet heel veel met de agrarische sector. Maar vanaf dat moment ben ik het heel interessant gaan vinden en me er veel meer in gaan verdiepen. Ik heb het pluimveebedrijf in de jaren dat ik er werk uit zien groeien van twee naar meerdere locaties. Daarom wil ik ook met mijn huidige werk graag aan de agrarische sector verbonden blijven. De ontwikkelingen in de sector, van individuele klanten en de mogelijkheden om agrarische klanten te adviseren en helpen waar nodig trekken mij erg aan. Na het behalen van mijn bachelor was de vraag: hoe nu verder? Ik had eigenlijk geen idee. Via-via ben ik toen in contact gekomen met iemand die bij Flynth werkte. Eerlijk gezegd kende ik het bedrijf helemaal niet, maar toen hoorde ik dat het ook een agrarische tak heeft. Aangezien het bedrijf op dat moment opzoek was naar een assistent-accountant voor de agrarische tak, heb ik hier toentertijd op gesolliciteerd. Ik werd vrij snel aangenomen en ben in september 2017 begonnen bij Flynth als assistent-accountant agro.’

Wat voor werk doe je momenteel en wat trekt je daar in aan?

‘Ik ben als assistent-accountant met van alles bezig, van inboekwerk tot het maken van jaarrekeningen voor voornamelijk agrarische klanten. Ook door het contact met klanten merk ik dat ik steeds meer kennis krijg van de sector en alles wat accountantstechnisch en sectorbreed speelt. Ook is het mooi om verschillen tussen verschillende bedrijven te ontdekken en analyseren. Hoe komt het dat het ene bedrijf, met ongeveer de zelfde bedrijfsgrootte qua vee, of met ongeveer dezelfde grondsoort en hectares, veel beter draait dan het andere bedrijf? Ik vind het ook erg leuk om in de rapporten die ik maak de kengetallen te analyseren. Bij akkerbouwers is bijvoorbeeld de opbrengst per hectare en per kilo erg interessant te analyseren. Na nu enkele jaren dezelfde klanten te hebben bediend, merk ik ook dat je echt een gevoel met het bedrijf van de klant opbouwt, waardoor je opvallende zaken gelijk eruit pikt.’

Waar zie je jezelf qua werk over een paar jaar?

‘Ik wil niet mijn hele leven werkzaam zijn als assistent-accountant. Ik zie mezelf niet als accountant, maar wil in de toekomst meer naar het adviserende, bedrijfskundige werk. Vanuit Flynth krijg ik ook de ruimte om mij te ontwikkelen naar die functie. Zo wordt ik onder andere door diverse adviseurs meegenomen in casussen die op dat moment spelen en wordt ik daar waar mogelijk ingezet om hierin mee te werken. Ook wordt ik erg gestimuleerd cursussen en bijeenkomsten bij te wonen. Afgelopen jaar heb ik bijvoorbeeld een cursus ‘beginnend agrarisch bedrijfsadvies’ gevolgd vanuit de VLB (Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs), waarbij onder andere een bedrijfsplan geschreven moest worden. Hiervan heb ik veel geleerd en op deze manier kom ik ook steeds dichter richting een adviserende functie.’

Wat kun je vertellen over het kantoor waar je werkt?

‘Flynth heeft vestigingen door het hele land en er zijn meer dan 1.400 werknemers werkzaam. Ikzelf ben vooral werkzaam in de regio Groningen en Drenthe. Door onze grootte hebben we veel expertise in huis, van fiscalisten tot juristen en experts op het gebied van de verschillende sectoren. Mede daardoor kunnen wij snel inspringen op de ontwikkelingen in de markt. Ik denk dat wij als kantoor echt geld voor een klant kunnen verdienen door onze uitgebreide expertise. Een mooie dienstverlening binnen Flynth vind ik de Duitsland-desk. Aangezien veel ondernemers handelen in Duitsland hebben wij hiervoor een speciale afdeling die elke ondernemer altijd kan helpen met vraagstukken over ondernemen in Duitsland of het buitenland. Ondanks dat Flynth een groot bedrijf is door heel Nederland staan alle deuren altijd open voor iedereen, is er een informele ‘je-cultuur’ en helpt iedereen elkaar waar mogelijk. Ik vind het er erg prettig werken.’

Wat vind je lastig of een uitdaging in je werk?

‘Dan kom ik toch op de regelgeving. Dit merk ik aan alles. Regels waaraan wij ons binnen de accountancy moeten houden, maar ook de regels waarmee de (agrarische) klanten te maken krijgen. Regelmatig klagen klanten erover dat er wéér nieuwe regels bij zijn gekomen, of dat de regels wéér zijn gewijzigd. Als voorbeeld: veel klanten vulden vroeger zelf hun gecombineerde opgave in, maar tegenwoordig wordt hier bijna altijd een adviseur voor ingeschakeld, aangezien dit erg complex is geworden. Hetzelfde met bijvoorbeeld de fosfaatrechten: hoeveel werk ons dat wel niet heeft opgeleverd is enorm. Natuurlijk is dat ook wel weer de uitdaging binnen ons werk: op de hoogte blijven van de actuele regelgeving, die regelgeving juist toepassen en volgen en daar adequaat op in kunnen springen door klanten hierbij te helpen.’