WBSO-mededeling mag nog tot 15 juni

Als je een S&O-verklaring in 2019 hebt ontvangen en nog geen mededeling hebt gedaan, dan kun je deze in verband met de coronacrisis nog tot half juni doen.

Normaal gesproken had je uiterlijk 31 maart 2020 een mededeling moeten doen. In verband met de coronacrisis is besloten coulant om te gaan met deze deadline. Dit geeft je meer tijd om de mededelingen en aanvragen aan RVO door te geven.

Als het niet is gelukt om de mededeling op tijd te doen, dan kun je deze nog tot en met 15 juni 2020 indienen zonder dat RVO de mededeling als te laat beschouwt of een boete oplegt. Zo heb je meer tijd om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven over het jaar 2019 door te geven.

Zelfstandige ondernemers die in 2019 500 of meer S&O-uren hebben gemaakt, hoeven geen mededeling te doen.

Zie WBSO op RVO.nl