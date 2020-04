Corona | AWVN komt met NOW-rekentool voor berekening subsidie

Werkgeversvereniging AWVN heeft een rekentool ontwikkeld voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) waarmee inzicht is te krijgen in de hoogte van de subsidie in maart, april en mei, het voorschot en de maandelijkse termijnen. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die de werkgever in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden.

Voorlopige subsidie

AWVN heeft er bewust voor gekozen om in deze rekentool uitsluitend de berekening van de voorlopige subsidie op te nemen.

De uiteindelijke subsidie kan lager uitvallen als de werkelijke loonsom in de subsidiemaanden lager is dan in januari 2020 of november 2019.

Let ook op de 150 procent boete als gevolg van het ontslaan van werknemers na 17 maart 2020 om bedrijfseconomische redenen.

Welke gegevens?

Welke gegevens heb je nodig om de tool in te vullen?

omzet oud en omzet in gekozen driemaandsperiode (als je de omzetdaling wilt inschatten in een percentage, vul dan bijbehorend bedrag in bij de verwachte driemaandsomzet);

loonsom over januari 2020 (of november 2019);

aangiftetijdvak (maand of vier weken);

geef aan of de werkgever de vakantiebijslag reserveert of per tijdvak uitbetaalt (all-in);

eventueel uitbetaalde vakantiebijslag van enkele werknemers in de situatie dat de werkgever de vakantiebijslag reserveert en later uitbetaalt, in bijvoorbeeld mei of juni;

loongedeelte van werknemers met een loon hoger dan € 9.538 per maand.

Ga naar NOW-rekentool van AWVN (Excel)