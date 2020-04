‘Laat alle dga’s onder NOW-regeling vallen’

De meeste dga’s vallen buiten de NOW-regeling. ONL heeft een open brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken gestuurd om dit probleem aan te kaarten.

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen bedrijven, die omzetverlies lijden door de coronacrisis, maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen door de overheid. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) staat ook op de loonlijst bij zijn bedrijf. Dga’s keren loon uit aan zichzelf en betalen loonbelasting.

Werknemersverzekeringen

De directeur-grootaandeelhouder (dga) valt echter alleen onder de NOW als deze verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA).

Een dga is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij niet voldoende aandelen bezit om zijn of haar ontslag tegen te kunnen houden. Als een dga wel voldoende aandelen om ontslag tegen te houden, dan is hij volgens ONL niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen.

Dga’s die op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV, vallen ook niet onder de NOW.

Het merendeel van de dga’s in Nederland is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en valt dan ook niet onder de NOW-regeling. Wel wordt van diezelfde dga’s verwacht dat zij jaarlijks 46.000 euro aan zichzelf uitkeren als salaris, aldus ONL.

Deze dga’s worden vaak in één adem genoemd met ceo’s van grote bedrijven. Deze ceo’s krijgen echter loon als werknemer van hun bedrijf uitgekeerd en vallen hiermee onder de NOW-regeling in tegenstelling tot de dga.

Behoud banen

Het behoud van banen is één van de kernpunten van de economische noodmaatregelen van het kabinet. Meer dan zeventig procent van de werkgelegenheid komt bij het mkb vandaan. Dga’s staan aan het hoofd van deze bedrijven. Om de werkgelegenheid te behouden moet er nu volgens ONL gerichte aandacht komen voor de persoonlijke positie van de dga. Deze ondernemer kan garanderen dat zijn werknemers geen ontslag hoeven te krijgen, wanneer hij niet failliet gaat.

Fors omzetverlies

ONL roept de minister op om dga’s die te maken hebben met fors omzetverlies, wel onder de NOW-regeling te laten vallen. Dit moet dan uiteraard wel gemaximeerd zijn op het verplicht gebruikelijk loon. Hierbij valt te denken aan het gebruiken van de SBI-codes, zoals is gedaan bij de TOGS-regeling.

Brief naar minister Koolmees van ONL voor Ondernemers