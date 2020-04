Corona | NOW of WW – wat betekent dit voor de werknemer? 

Een werknemer wordt ontslagen. Moet de werkgever gebruikmaken van de NOW-regeling? Of kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen? UWV beantwoordt veelgestelde vragen van particulieren over het coronavirus, de NOW en werkloosheid.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het ministerie van Sociale Zaken met een nieuwe regeling gekomen: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Loon doorbetalen

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kan de werkgever de NOW aanvragen.

De werkgever kan een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Binnen 4 weken na de aanvraag kan de werkgever de eerste voorschotbetaling van UWV verwachten.

De NOW geldt ook voor loonkosten van werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bestaat bij werkgevers, bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Het is nog niet duidelijk welk bedrag (of: hoeveel betaalde uren) de werkgever met een oproep- of nul-urencontract kan krijgen.

Als de werkgever gebruikmaakt van de NOW, dan moet hij het loon volledig doorbetalen.

UWV heeft geen informatie van de werknemer nodig als de werkgever gebruikmaakt van de NOW. De regeling gaat via de werkgever.

De werknemer hoeft niet te stoppen met werken als de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgt op grond van de NOW. De werkgever maakt met de werknemer afspraken over het werk dat hij kan doen en waar hij dat werk doet.

WW-uitkering

De NOW heeft geen invloed op iemands WW-rechten.

De werkgever kan geen WW-uitkering voor zijn werknemer aanvragen vanwege het coronavirus. Als de werkgever tijdelijk minder werk heeft wegens het coronavirus, dan kan de werkgever een aanvraag doen bij het NOW-loket van UWV.

De werkgever is niet verplicht om gebruik te maken van de NOW. De werknemer kan een WW-uitkering aanvragen. Of UWV de aanvraag in behandeling neemt, hangt af van het arbeidscontract.

Sollicitatieplicht

De verplichting om te solliciteren blijft gelden als iemand een WW-uitkering heeft.

Als iemand in deze tijd moeite heeft om aan de sollicitatieplicht te voldoen, dan moet hij contact opnemen met een adviseur werk om te overleggen. Een online bericht naar UWV is te sturen via de Werkmap. Of bel via UWV Telefoon Werknemers. Je vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Op tijd betaald

UWV betaalt de WW-uitkering, of de Ziektewet-uitkering na een WW-uitkering ook nu in deze coronaperiode binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de Inkomstenopgave. Uiterlijk 3 werkdagen daarna staat het bedrag op de rekening. Lees meer over de betaling op Wanneer betaalt UWV mijn uitkering?

Veelgestelde vragen over het coronavirus voor particulieren op UWV.nl