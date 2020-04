NOW – loonsom maart t/m mei lager dan in januari?

Wat gebeurt er met de NOW-subsidie als de loonsom in maart tot en met mei lager is dan in januari? De subsidie wordt dan lager vastgesteld.

De verlaging van de subsidie is het bedrag dat de loonsom lager is uitgevallen, verhoogd met 30 procent (opslag voor werkgeverslasten) en vermenigvuldigd met 90 procent (percentage dat de overheid maximaal vergoedt).

Let op: het percentage van de omzetdaling wordt niet meegenomen in de berekening van de vermindering. Als de omzet met 60 procent daalt dan daalt de loonsom ook met 60 procent: er is geen recht is op subsidie. De overgebleven loonkosten kunnen dan betaald worden uit de overgebleven omzet.

Voorbeeld

De loonsom in januari 2020 was € 1.000.000 en het omzetverlies is 50 procent. Dit zou leiden tot een subsidie van € 1.755.000, waarvan 80 procent als voorschot is uitgekeerd. Het loon in maart t/m mei blijkt € 2.400.000, ofwel € 600.000 lager dan verwacht. Voor die € 600.000 heeft de werkgever € 702.000 subsidie gekregen. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 702.000 euro.

Berekening subsidie: 50 procent omzetverlies x € 1.000.000 x 3 drie maanden x 1,3 (opslag werkgeverslasten) x 0,9 (percentage vergoeding) = € 1.755.000.

Berekening subsidieverlaging: € 600.000 x 1,3 x 0.9.

En wat gebeurt er met de subsidie als de loonsom in maart t/m mei hoger is dan in januari?

De subsidie wordt dan niet hoger.

NOW-subsidie

De NOW- subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. De werkgever vraagt de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom wordt dus vastgesteld per loonheffingennummer.

Ingeleende krachten, zoals payroll- en uitzendkrachten, tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau.

SV-loon

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Loonsom januari 2020

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager.

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom.

Opslag 30 procent

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30 procent bovenop de loonsom.

Bereken percentage omzetverlies met Rekenhulp omzetverlies

Bron: Hoe werkt de NOW? op Rijksoverheid.nl