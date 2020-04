NOW – omzetverlies berekenen: hoe doe je dat?

Een werkgever heeft over 2019 € 160.000 omzet.

Zijn gemiddelde omzet per 3 maanden was in 2019 dus € 40.000.

Hij verwacht omzetverlies over maart, april en mei 2020.

Voorbeeld 1

De werkgever had in maart € 5.000 omzet. In april verwacht hij ook € 5.000 omzet en in mei € 6.000. Over deze 3 maanden verwacht hij dus een totale omzet van € 16.000.

€ 16.000 is 40 procent van € 40.000. Zijn omzetverlies is € 24.000. Dat is 60 procent omzetverlies. De werkgever kan een aanvraag indienen.

Voorbeeld 2

De werkgever had in maart € 10.000 omzet. In april verwacht hij € 00,00 omzet en in mei € 25.000. Over deze 3 maanden verwacht hij dus een totale omzet van € 35.000.

€ 35.000 is 87,5 procent van € 40.000.

Zijn omzetverlies is € 5.000. Dat is 12,5 procent omzetverlies. De werkgever kan geen aanvraag indienen, omdat het omzetverlies minimaal 20 procent moet zijn.

Bereken het omzetverlies met de Rekenhulp omzetverlies

In de rekenhulp wordt gevraagd:

Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief? (Ja of Nee)

Wat was de omzet in het jaar 2019? (De omzet is het totaal van inkomsten over een bepaalde periode. Vul de omzet in exclusief belastingen zoals BTW)

Vanaf welke datum wordt omzetverlies verwacht? (1 maart, 1 april, 1 mei)

Wat is de verwachte omzet in de maanden (vul hier voor de 3 gekozen maanden de verwachte omzet in)

Bereken het omzetverlies

Het percentage verwachte omzetverlies kun je invullen op de aanvraag voor de tegemoetkoming NOW bij UWV op uwv.nl/now.