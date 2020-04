Corona | Fiscale behandeling thuiswerkdagen grensarbeider

Nederland heeft met Duitsland nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders als gevolg van de coronacrisis.

Voor grensarbeiders die gedurende de coronacrisis door de genomen maatregelen thuiswerken of noodgedwongen thuisblijven terwijl zij krijgen doorbetaald, kan dit gevolgen hebben voor de belastingpositie. Misschien is het inkomen dan niet meer in het werkland, maar (deels) in het woonland belast. Dit kan van invloed zijn op het netto-inkomen. Daarom heeft Nederland met Duitsland afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Thuiswerkers

Duitsland en Nederland zijn voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

De grensarbeider hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. Je kunt de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. In de aangifte inkomstenbelasting 2020 verwerkt de grenswerker deze keuze.

Deze afspraak geldt van 11 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en wordt maandelijks verlengd, totdat of Nederland of Duitsland de afspraak opzegt.

Met België is overleg over de behandeling van thuiswerkdagen nog gaande.

Thuiszitters

Als de grenswerker noodgedwongen thuiszit met behoud van salaris, dan blijft het salaris ook gedurende deze periode belast in het land waar hij onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voor de grensarbeider verandert er niets.

Als iemand bijvoorbeeld in Duitsland of België woont en normaal gezien in Nederland werkt, dan blijft de Nederlandse werkgever Nederlandse loonheffingen inhouden op het salaris.

Interessant voor u! Interactieve online Lunch & Learnsessies van 12.00 – 13.00 uur i.v.m. Corona maatregelen op 21, 22, 23 en 24 april over NOW, fiscale maatregelen n.a.v. de coronacrisis, De impact van Corona op liquiditeit en (dis)continuïteit en coronacrisis in de jaarrekening.