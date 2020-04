PERSONALIA: Marco Folpmers Partner Risk Advisory bij Deloitte

Per 1 april is Marco Folpmers (1969) partner binnen het Risk Advisory partnerteam van Deloitte, meldt het accountantskantoor.

Folpmers leidde eerder het Financial Risk Management team van Capgemini en Accenture en was het afgelopen jaar werkzaam als Financial risk manager bij VIVAT. Hij is daarnaast hoogleraar Financial Risk Management aan de Universiteit van Tilburg. Binnen Deloitte is hij verantwoordelijk voor onder andere kredietrisicomodellering en de impact van nieuwe wet- en regelgeving op banken.