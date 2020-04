Accountantskamer werkt door met crisisreglement

De rechtbank Overijssel, waar de Accountantskamer zitting houdt, is al enkele weken gesloten vanwege het coronavirus. Een tijdelijk crisisreglement maakt het mogelijk om een deel van de klachten schriftelijk af te handelen.

Wederzijdse toestemming

Het gaat om zaken waarin de casus helder is en er van de kant van de Accountantskamer geen vragen zijn. Een zitting is hierdoor nodig. Een schriftelijk oordeel is ook mogelijk in zaken waarin partijen hebben aangegeven geen prijs te stellen op een zitting of een nadere schriftelijke ronde. Let wel: voor een schriftelijke afhandeling is toestemming nodig van zowel klager(s) als betrokkene(n). Is een van beide partijen niet akkoord dan blijft de zaak liggen. Ook heeft het tuchtcollege een extra schriftelijke ronde ingelast voor hoor en wederhoor (repliek/dupliek).

Werkwijze

De werkwijze bij de hiervoor genoemde schriftelijke behandeling is als volgt:

⦁ De Accountantskamer kan na ontvangst van de klacht en het verweerschrift schriftelijk vragen stellen aan partijen.

⦁ Partijen krijgen in beginsel een week om op de aan hen gestelde vragen te reageren.

⦁ De Accountantskamer kan partijen verzoeken akkoord te gaan met afdoening van de zaak zonder zitting. Partijen dienen op dat verzoek binnen twee weken te reageren. Partijen kunnen ook zelf bij afgelasting van de zitting binnen twee weken na ontvangst van de afzegging laten weten dat geen prijs wordt gesteld op een mondelinge behandeling. Alleen als beide partijen daarmee instemmen kan de zaak zonder zitting worden afgedaan.

⦁ Partijen worden bij behandeling van de zaak zonder zitting desgewenst ieder eenmalig in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken op de door de andere partij ingediende stukken te reageren (repliek/dupliek inclusief laatste woord).

⦁ Als met instemming van partijen een zitting achterwege blijft, beoordeelt de raadkamer van de Accountantskamer de zaak op de stukken en doet schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak wordt in het openbaar uitgesproken en op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website van de Accountantskamer en op www.tuchtrecht.nl.

⦁ De Voorzitter kan van bovenvermelde werkwijze afwijken indien zij dat noodzakelijk acht.

Eerste uitspraak

Door het tijdelijke crisisreglement kan de Accountantskamer urgente zaken in behandeling nemen en blijft er ook voldoende werk voor medewerkers. Afgelopen vrijdag deed de Accountantskamer voor het eerst uitspraak in een zaak waarbij het crisisreglement is gevolgd. Het tuchtcollege schrapte de inschrijving van een RA voor tien jaar wegens fraude.

De Accountantskamer hoopt de zittingen medio mei te kunnen hervatten. Lees hier het crisisreglement.