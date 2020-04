Corona | NOW en moties over concerns, seizoenspiek, flexwerkers

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is op 14 april in de Tweede Kamer besproken. Daarbij zijn een aantal moties ingediend. Het kabinet treft een aantal maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en werkenden die worden geraakt door de coronacrisis (noodpakket banen en economie) . De Kamer heeft gedebatteerd met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken over de aanpassing van hun begroting die daarvoor nodig is.

Maatwerk onmogelijk

Koolmees benadrukt dat het kabinet “alles uit de kast haalt”, maar zegt erbij dat de regelingen niet perfect sluitend kunnen zijn. Maatwerk is onmogelijk in regelingen die in drie weken worden opgetuigd. Het is volgens hem onvermijdelijk dat door de coronacrisis bedrijven failliet gaan en mensen hun baan verliezen.

Moties

Tijdens het debat zijn een aantal moties ingediend. De Tweede Kamer stemt op 16 april over de begroting en het tijdens het debat ingediende moties.

1 Seizoenspiek

Tielen (VVD) wil een regeling voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor de NOW. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om strandtenthouders en bloementelers, die te maken hebben met seizoenspieken.

Minister Koolmees gaat proberen “iets specifieks te organiseren” voor bedrijven die hun omzet en hun loonkosten vooral in een bepaalde periode maken. Het opstellen van criteria daarvoor is niet eenvoudig, aldus Koolmees.

Motie aanvullende maatregelen voor werkbehoud bij organisaties met een seizoenspiek

2 Concernregeling

Probeer een oplossing te vinden voor de onrechtvaardigheid van de concernregeling in de NOW, vragen Van Weyenberg (D66), Palland (CDA), Bruins (ChristenUnie) en Stoffer (SGP). Het verlies op concernniveau is soms te klein om in aanmerking te komen voor compensatie, terwijl bepaalde bedrijfsonderdelen helemaal stilstaan.

Motie uitbreiding NOW i.v.m. aanspraak door concerns

3 Omzetverliescompensatie

Baudet (FvD) bepleit een omzetverliescompensatie. Dat kan belangrijk zijn voor bedrijven met lage personeelskosten en hoge andere lasten.

Motie trapsgewijze omzetvergoeding

4 Representatieve periode

Voor toepassing van de NOW kan de omzet niet altijd worden vergeleken met de omzet uit een realistische referentieperiode. Stoffer en Van Haga vragen daarom om een aanpassing van de NOW door een representatieve periode voor de omzet te nemen, bijvoorbeeld dezelfde periode een jaar eerder.

Motie representatieve periode omzet

5 Regeling flexwerkers

Tienduizenden flexwerkers kunnen geen aanspraak maken op WW en voldoen ook niet aan de voorwaarden voor bijstand, constateert Smeulders (GroenLinks). En juist mensen met tijdelijke contracten krijgen de hardste klappen, voegt Van Dijk (PvdA) toe. Daarom vraagt hij het kabinet om een regeling voor deze groep.

Motie over flexwerkers die niet in aanmerking komen voor uitkering

Minister Koolmees zegt buikpijn te hebben vanwege flexwerkers die tussen wal en schip vallen. Hij probeert iets te bedenken, maar “het moet uitvoerbaar en rechtvaardig zijn”. Een garantie dat al deze mensen worden gecompenseerd kan Koolmees niet geven.

Bedrijven die nu hun hand ophouden, moeten hun flexkrachten in dienst houden, vindt Van Kent (SP). Hij wil de kosten van een regeling voor flexkrachten verhalen op bedrijven die nu “hun flexkrachten lozen”.

6 Vangnet bij ontslag

De Jong en Wilders (PVV) verzoeken de regering te zorgen voor een tijdelijk vangnet voor wie kan aantonen te zijn ontslagen als gevolg van de coronacrisis,

Motie over tijdelijk vangnet bij ontslag door coronacrisis

Verlenging uitkeringsduur

Van Kent en Van Dijk (SP) hebben een amendement ingediend om voor mensen met een WW-uitkering, een Ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering te regelen dat de uitkeringsperiode met 3 maanden wordt verlengd.

Amendement verlenging uitkeringsduur met 3 maanden