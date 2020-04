PERSONALIA: nieuwe partner bij Maarschalk|Ligthart

Per 14 april 2020 is het team van van Maarschalk|Ligthart uitgebreid. Hans van Schie RA is toegetreden als partner bij het Heemsteedse accountantskantoor.

Hans van Schie Hans is in 1990 gestart bij een Big 4-kantoor en in 1995 afgestudeerd als RA. De afgelopen 20 jaar is Hans werkzaam geweest als accountant en partner bij een MKB-kantoor. Sinds april 2020 is Hans partner van Maarschalk|Ligthart. Hans van Schie: “Bij Maarschalk|Ligthart zie ik heel veel enthousiaste en zeer kundige professionals. Dat is iets waar we trots op mogen zijn. Veel meer ondernemers zouden dat ook mogen weten en aan dat verwerven van bekendheid draag ik graag mijn steentje bij. Ik geloof in het belang van netwerken, zowel offline (bezoeken of organiseren van bijeenkomsten) als online (schrijven van columns en zichtbaar zijn op social media). Samen maken wij het waar: Maarschalk|Ligthart is hét advieskantoor van de regio!”

Maarschalk|Ligthart is een advieskantoor voor ondernemers en vermogende DGA’s. Maarschalk|Ligthart bestaat uit een team van 30 professionals en is gevestigd in Landhuis Berkenrode in Heemstede.