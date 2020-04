Hoe kunt u uw cliënten in deze tijd optimaal ondersteunen? 

Veel ondernemers worden door de coronacrisis hard geraakt. Uw cliënten werken thuis of misschien ligt hun onderneming zelfs helemaal stil. Zij rekenen zoals altijd op uw advies bij het nemen van beslissingen, maar zullen u nu vooral ook vragen ze te helpen bij de mogelijke regelingen waarvoor ze in aanmerking komen. Hoe moeten zij bijvoorbeeld de nieuwe belastingregels interpreteren? En welke overbruggingsmaatregelen zijn voor hen mogelijk?

De switch naar online werken maken

Het is daarom belangrijker dan ooit dat de administratie van uw cliënten helemaal bij is zodat u snel inzicht hebt in hun financiële situatie. Nu elkaar fysiek treffen voorlopig niet aan de orde is, bewijst cloudsoftware zijn waarde des te meer, daarmee is immers alle informatie altijd en overal beschikbaar. Door goed en online samen te werken heeft u altijd actuele gegevens paraat en voorziet u de ondernemer snel van relevante stuurinformatie.

Gratis webinar

Werken uw cliënten nog niet met cloudsoftware of werkt u nog niet online samen? Visma organiseert wekelijks een gratis webinar. Daarin helpen we u graag op weg en laten we zien hoe u deze digitale transitie snel kunt realiseren. Meld u hier aan voor het webinar.