Corona | Samenloop WTV en NOW: hoe zit het?

De regeling werktijdverkorting (WTV) is gestopt en vervangen door de NOW-regeling. Wat als de werkgever al een WTV-vergunning heeft aangevraagd? Een aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is sinds 6 april tot en met 31 mei aan te vragen.

Als de werkgever al een vergunning voor werktijdverkorting heeft aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken, dan zijn de volgende situaties mogelijk:

1 Werkgever heeft al vergunning gekregen

Als de werkgever al een ontheffing (vergunning) voor werktijdkorting heeft gekregen, kan de werkgever voor 1 periode van 6 weken gebruikmaken van werktijdverkorting. Maar als deze periode is afgelopen, kan de werkgever geen verlenging aanvragen. De werkgever kan dan NOW aanvragen.

2 Werkgever heeft nog geen vergunning gekregen

Als de werkgever nog geen ontheffing (vergunning) voor werktijdverkorting heeft gekregen, dan wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen. De aanvraag wordt gezien als een NOW-aanvraag. Maar omdat de aanvraag dan niet compleet is, ontvangt de werkgever een bericht hierover. Daarin wordt gevraagd om aanvullende informatie te geven. Dit betekent dat de werkgever het volledige formulier voor de aanvraag van de tegemoetkoming NOW moet invullen.

3 WTV en NOW aangevraagd

Als de werkgever al een uitkering voor werktijdverkorting krijgt en hij heeft ook NOW aangevraagd, dan verrekent UWV de uitkering voor werktijdverkorting achteraf met de definitieve tegemoetkoming NOW.

Bij het aanvragen van NOW als ook werktijdverkorting is aangevraagd, moet de werkgever het zaaknummer bij de hand houden.

Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie van Sociale Zaken. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)