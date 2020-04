Corona | NOW geldt ook voor door PFAS en stikstof getroffen bedrijven

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geldt niet alleen voor omzetschade door corona maar ook voor andere oorzaken waardoor omzetverlies kan optreden, zoals PFAS en stikstof. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken, meldt MKB-Nederland.

WW-rechten

De NOW is in de plaats gekomen van de regeling Werktijdverkorting, die is ingetrokken. Voorwaarde voor de NOW is dat de werkgever het loon doorbetaalt. ‘Voordeel voor de werknemers is dat hun WW-rechten niet worden gebruikt. Voordeel voor de werkgever is daardoor dat ook voor werknemers die nog geen WW-rechten hadden opgebouwd ook een vergoeding wordt gegeven’, stelt de ondernemersorganisatie. MKB-Nederland en VNO-NCW hadden hier eerder voor gepleit en melden tevreden te zijn met het door de staatssecretaris bereikte resultaat.