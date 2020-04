College van Beroep staat achter RA

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt een uitspraak van de Accountantskamer uit 2018. Een RA heeft niet onrechtmatig gehandeld.

De klacht

In september 2018 achtte de Accountantskamer een klacht tegen een registeraccountant op alle punten ongegrond. De RA zou volgens twee klagers als (indirect) bestuurder van zijn vennootschap onjuiste, onvolledige en informatie heeft ingebracht in een gerechtelijke procedure die tussen de partijen speelde in het buitenland. Ook nadat hem schriftelijk hierom verzocht was had de RA geen maatregelen genomen om de onjuiste (financiële) verklaringen weg te nemen, te beëindigen of te corrigeren, betoogden de klagers. Hij deed er zelfs een schepje bovenop door in het buitenland strafrechtelijk aangifte tegen de klagers in privé te doen op basis van dezelfde beweringen waarvan hij volgens de klagers wist of behoorde te weten dat deze onjuist, misleidend en incorrect waren. In die zaak eiste de RA zes miljoen euro van de klagers.

Wel of geen tuchtzaak?

De klagers verwezen ter onderbouwing van hun klacht naar stukken die bij de in het buitenland gevoerde gerechtelijke procedure waren ingebracht, zonder de stukken daadwerkelijk te overleggen. De Accountantskamer oordeelde dat daarmee niet had mogen worden volstaan en was ‘van oordeel dat klagers, op wie in dezen de bewijslast rust, niet, althans onvoldoende, aannemelijk hebben gemaakt dat hier een door of namens betrokkene ingenomen standpunt bewust onjuist of misleidend en dus te kwader trouw was, of naar zijn aard bezien door een objectieve, redelijke en goed geïnformeerde derde die over alle relevante informatie beschikt, kon worden opgevat als het accountantsberoep in diskrediet brengend.’

Niet aangetoond

De klagers namen geen genoegen met deze uitspraak en gingen naar het College van beroep voor het bedrijfsleven. Dat deed op 21 april 2020 uitspraak. Ook het College oordeelde de klacht tegen de RA ongegrond. Volgens vaste jurisprudentie van het College is het een accountant toegestaan in een zakelijk conflict een verdedigbaar civielrechtelijk standpunt aan zijn wederpartij, en eveneens aan derden, kenbaar te maken, behoudens bijzondere omstandigheden. Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat een accountant zich met het oog op de fundamentele beginselen anders had moeten opstellen kan onder meer sprake zijn indien de accountant bewust een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen of indien de accountant in sterke mate verweten kan worden dat hij een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen. In dit geval is dat door de klagers onvoldoende aannemelijk gemaakt, aldus het College.

Wel integer en professioneel

De Accountantskamer vond dat geen sprake was van een bijzondere omstandigheid die maakt dat de RA zich met het oog op de fundamentele beginselen anders had moeten opstellen. De klagers stellen echter dat hij niet integer en niet professioneel heeft gehandeld door een verklaring af te geven en in gerechtelijke procedures in te brengen, waarvan hij de inhoud – in weerwil van zijn bewering van het tegendeel – niet uit eigen waarneming heeft vastgesteld of gecontroleerd. Naar het oordeel van het College hebben appellanten niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene bewust een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen of dat hem in sterke mate verweten kan worden dat hij dat heeft gedaan.

Lees hier de uitspraak van het College van beroep.