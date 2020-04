Corona | Geen boete bij lager loon kennismigrant door wtv

Als een werkgever een kennismigrant in verband met de werktijdverkorting tijdelijk een lager salaris betaalt dan het wettelijke salariscriterium wordt geen boete opgelegd. Dat schrijft minister Koolmees in de Kamerbrief waarin hij de versoepeling van de concernbepaling in de NOW-regeling aankondigt. De Inspectie SZW handhaaft tijdelijk niet volgens de wet in situaties waarin een plicht voor een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning arbeid ontstaat omdat vanwege werktijdverkorting niet langer aan het salariscriterium wordt voldaan, waardoor een derdelander niet meer onder de kennismigrantenregeling valt.

Werktijdverkorting

Een relatief kleine groep werkgevers heeft een ontheffing in de zin van de (inmiddels vervallen) werktijdverkorting (wtv)-regeling in verband met de corona-crisis verkregen. Bij de wtv blijven werknemers in dienst. Het aantal uren dat zij werken kan met de ontheffing tijdelijk naar beneden worden bijgesteld. De werkgever kan vervolgens voor de niet-gewerkte uren namens de werknemers WW-uitkeringen aanvragen.

Loondaling

Alhoewel het inkomen dat de werknemer van de werkgever ontvangt in de meeste gevallen gelijk zal blijven, gaat het loon feitelijk gezien omlaag. Dit levert een probleem op als de minimale hoogte van het salaris een voorwaarde is waaronder een vreemdeling in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning arbeid mag verrichten, bijvoorbeeld bij een kennismigrant.

Salariscriterium

Om in aanmerking te komen voor de kennismigrantenregeling moet worden voldaan aan een salariscriterium. Bij een loondaling in verband met de wtv ontstaat mogelijk de situatie dat de werkgever

niet voldoet of kan voldoen aan het salariscriterium en hierdoor de uitzondering op de tewerkstellingsvergunningverplichting niet meer van toepassing is.

Geen boete

Een werkgever kan beboet worden voor illegale tewerkstelling als hij een kennismigrant laat werken zonder aan het vereiste salariscriterium te voldoen. Gelet op de bijzondere omstandigheden en het om een kleine groep gaat, is echter besloten dat in de situatie dat een werkgever in verband met de wtv tijdelijk een kennismigrant een salaris betaalt dat lager is dan het wettelijke salariscriterium, tijdelijk niet-wetsconforme uitvoering wordt toegestaan en er in deze situaties geen boete wordt opgelegd.

Bij de nieuwe regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die is geïntroduceerd na stopzetting van de wtv, speelt dit probleem niet.

Kamerbrief moties en toezeggingen maatregelen noodpakket