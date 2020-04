Corona | Coulance mogelijk bij afdragen pensioenpremies?

Mag de werkgever het afdragen van pensioenpremies aan het pensioenfonds uitstellen tijdens de coronacrisis? De werkgever kan met de pensioenuitvoerder overleggen of coulance mogelijk is. Werkgevers maken afspraken met hun pensioenuitvoerder over premiebetalingen en de termijnen die daarbij horen. Deze afspraken leggen zij vast in een uitvoeringsovereenkomst. De overheid stelt in de Pensioenwet kaders aan wat partijen over de premiebetaling moeten opnemen in de uitvoeringsovereenkomst. De werkgever en de pensioenuitvoerder moeten hieraan invulling geven.

Pensioenpremies

De werkgever draagt zijn deel van de pensioenpremies af én het deel dat de werknemers zelf betalen voor hun pensioenopbouw. Dit houdt de werkgever in op het brutosalaris van de werknemer.

In de Pensioenwet staat dat de maandelijkse pensioenpremie 2 maanden na afloop van de maand waarover de premie verschuldigd is aan de pensioenuitvoerder moet worden betaald. Dit is de uiterste betalingstermijn. Soms hanteren pensioenuitvoerders een kortere betalingstermijn. En zijn de afspraken dus strenger dan volgens de wet noodzakelijk.

Coulance

Werkgevers kunnen dan, gezien deze uitzonderlijke situatie, met hun pensioenuitvoerder in overleg gaan of coulance mogelijk is. Dat kan dus alleen als de afspraken die de werkgever met de pensioenuitvoerder heeft gemaakt strenger zijn dan de wettelijke betalingstermijnen.

Twee maanden

De betalingstermijn zou dan opgerekt kunnen worden naar 2 maanden. Daarbij moeten altijd de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden meegewogen. Net zoals de belangen van de werkgever en de pensioenuitvoerder.

NOW-regeling

Werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling worden ook tegemoetgekomen in de kosten aan pensioenpremies. Bovenop de loonsom komt 30 procent opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Bron: Rijksoverheid.nl