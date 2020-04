Corona | NOW is niet alleen voor omzetdaling door coronacrisis

De NOW-regeling is niet alleen van toepassing op omzetverlies door de coronacrisis, maar geldt ook voor andere situaties waarin sprake is van een omzetdaling van minimaal 20 procent over een driemaandsperiode wegens buitengewone omstandigheden. Dat is te lezen in de toelichting op de NOW-regeling in de Staatscourant.

De NOW heeft als doel om het in tijden van acute en zware terugval in de omzet van minstens 20 procent werkgevers mogelijk te maken om hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval. Werkgevers kunnen op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van loonkosten. Het gaat daarbij om een subsidie voor de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij een werkgever.

Buitengewone omstandigheden

De NOW is van toepassing op situaties waarin sprake is van een omzetdaling van minimaal 20 procent over een driemaandsperiode wegens buitengewone omstandigheden, zoals de verstrekkende maatregelen die de overheid heeft genomen vanwege de uitbraak van het coronavirus, die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft daarbij niet aangetoond te worden in welke mate de buitengewone omstandigheden aan de omzetdaling van ten minste 20 procent bijdragen of al hebben bijgedragen.

Ook voor andere omstandigheden

Hoewel de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen de aanleiding vormen voor het vervangen van de WTV-regeling door deze subsidieregeling, ziet deze subsidieregeling niet alleen op bedrijven die een omzetdaling hebben als gevolg van deze genoemde omstandigheden in verband met de uitbraak van het coranavirus.

Een andere situatie van buitengewone omstandigheden waarop deze subsidieregeling ziet, is bijvoorbeeld een omzetdaling als gevolg van brand in het bedrijf van de werkgever.

Inmiddels is ook duidelijk dat de NOW geldt voor omzetdaling door PFAS en stikstof.