Corona | Aanvraag NOW na WTV-aanvraag uiterlijk 31 mei indienen

Werkgevers hebben tot en met 31 mei de tijd om een NOW-aanvraag in te dienen. Er is geen onderscheid voor werkgevers die een WTV-aanvraag hebben ingediend, heeft het UWV bevestigd. Als een werkgever een WTV-aanvraag heeft ingediend en er is nog geen besluit genomen, wordt deze aanvraag als NOW-aanvraag gezien. Deze werkgevers hebben hierover bericht gehad van de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving. Daarbij is ook medegedeeld dat zij deze aanvraag uiterlijk 30 april moesten aanvullen. Wanneer dit niet gebeurt, kan het UWV besluiten de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

Aangezien in de tekst van de NOW-regeling staat dat slechts eenmaal een NOW-aanvraag kan worden ingediend, is daardoor geen NOW-aanvraag meer in te dienen. Het UWV gaat deze situatie echter anders behandelen. De NOW-aanvraag op grond van de WTV-aanvraag wordt in deze situatie beschouwd als ‘niet gedaan’. Hierdoor kan de werkgever alsnog een NOW-aanvraag tot 31 mei indienen!

De werkgever voor wie een WTV-aanvraag is ingediend, maar de NOW-aanvraag niet voor 1 mei heeft aangevuld, krijgt hierover bericht van de eerder genoemde Directie of UWV. Het is belangrijk dat een werkgever dit bericht niet afwacht, maar tijdig, uiterlijk 31 mei, een NOW-aanvraag indient als hij toch van de regeling gebruik wil maken.

“In het kort komt het er op neer dat de aanvraag WTV in deze situatie beschouwd wordt als een aanvraag NOW.

Voor de WTV staat een beslistermijn die voor de tussentijd opgeschort is tot het moment dat de aanvraag NOW is ontvangen, wat de gevraagde aanvullende informatie betreft (uiterlijk op 30 april 2020).

In de mailing wordt overigens wel expliciet aangegeven dat het aanvullen van de aanvraag het aanvraagformulier NOW betreft.

Indien geen of onvolledige informatie wordt ontvangen op genoemde uiterste datum: dan wordt de aanvraag niet (verder) in behandeling genomen. Dit is wat anders dan een aanvraag afwijzen (is een besluit). Dit betekent dat t/m 31 mei 2020 een aanvraag NOW kan worden ingediend.”