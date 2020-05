Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens loonaangifte

De ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2020’ is gepubliceerd op belastingdienst.nl. Deze toelichting geeft een overzicht van de foutmeldingen die je in een foutenrapport over een tijdvak in het 1e halfjaar van 2020 kunt tegenkomen en uitleg over de manier waarop je de fouten kunt herstellen.

De Belastingdienst kan bij de geautomatiseerde controle van de aangifte loonheffingen, fouten in de werknemersgegevens constateren die niet tot een weigering van de aangifte leiden. In dat geval krijgt de werkgever een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’.

Foutenrapport

In dit foutenrapport staat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. Je moet deze fouten herstellen. Dit is in het belang van de werkgever en de werknemers.

Niet alle werknemersgegevens worden in 2020 gecontroleerd. Er kunnen dus nog fouten zitten in de werknemersgegevens die niet door de Belastingdienst zijn gecontroleerd.

In de 1e kolom van de tabel staat de meldcode. In de 2e kolom staat de bijbehorende foutmelding. In de laatste kolom lees je wat die foutmelding betekent en hoe je de fout voorkomt.

Voorbeelden fouten

Meldcode: L0039. Foutmelding: Datum aanvang inkomstenverhouding ligt na de datum einde tijdvak.

Toelichting:

De datum aanvang inkomstenverhouding ligt na de einddatum van het aangiftetijdvak. Vul de juiste datum in.

Meldcode: L0088. Foutmelding: Ongeldig BSN.

Toelichting:

Je hebt een ongeldig of vervallen BSN ingevuld. Vul het juiste BSN in. Je moet het juiste

BSN aanleveren voor alle aangiftetijdvakken waarin je het ongeldige of vervallen BSN hebt gebruikt. Daarnaast moet je het ongeldige of vervallen BSN intrekken voor alle aangiftetijdvakken waarin je het hebt gebruikt. Hoe je een BSN intrekt, is afhankelijk van het softwarepakket.

Meldcode: L0098. Foutmelding: ongeldige code cao.

Toelichting:

Je hebt een cao-code opgegeven die niet bestaat of die niet meer of nog niet geldig is. De toegestane cao-codes en hun geldigheidsdatums vind je op cbsvooruwbedrijf.nl.

Meldcode: L1812. Foutmelding: er is een Code reden geen bijtelling privégebruik auto aangeleverd, terwijl de Waarde privégebruik auto groter dan ‘0’ is.

Toelichting:

Je hebt een code reden geen bijtelling privégebruik auto aangeleverd terwijl de waarde privégebruik auto groter dan ‘0’ is. Dit mag niet. Verwijder de code reden geen bijtelling privégebruik auto of corrigeer de waarde privégebruik auto.

Meldcode: L1828. Foutmelding: de Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer is gevuld met ‘J’ terwijl de werknemer op de datum aanvang inkomstenverhouding jonger dan 56 jaar was.

Toelichting:

Je hebt de indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer gevuld met ‘J’ terwijl de werknemer op de datum aanvang inkomstenverhouding jonger dan 56 jaar was. Dit mag niet. Lever de indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer niet aan of vul het met ‘N’.

Meldcode: L2032. Foutmelding: er is een Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeleverd terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.

Toelichting:

Je hebt een indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeleverd terwijl de code soort inkomstenverhouding 17, 18, 22, 23, 24, 31 t/m 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63 is. Dit mag niet. Verwijder de aangeleverde indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of corrigeer de code soort inkomstenverhouding.

Aanvulling

De toelichting is een aanvulling op de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2020’ en bevat dus minder uitgebreide informatie.

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2020