In de afgelopen weken heeft misschien wel de grootste digitale revolutie plaatsgevonden in de recente geschiedenis van de mensheid. ‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’, zou Johan Cruijff gezegd hebben. Als ik de cijfers moet geloven, werkt ongeveer 60% van de beroepsbevolking in Nederland inmiddels thuis en in de ons omringende landen zie ik vergelijkbare cijfers.

Samenwerken gaat ineens digitaal via systemen als Teams, Zoom, Webex en Slack en medewerkers helpen elkaar om de juiste functionaliteit te vinden. Achtergronden worden geblurd of in Zoom voorzien van creatieve foto’s en video’s. Achter de schermen werken dit soort bedrijven met man en macht om ons al videovergaderend door de crisis heen te helpen.

Ook zijn we in deze tijd massaal overgestapt naar de cloud, wat het dus mogelijk maakt om vrijwel alle applicaties vanuit huis te kunnen gebruiken. Bij Alfa stapten wij ruim een jaar geleden volledig over naar de cloud en we hadden dus weinig moeite om ruim duizend medewerkers thuis te laten werken. Het was een kwestie van de laptop oppakken en thuis aan de slag gaan. Was u daar niet toe in staat? Dan moet u zich eens ernstig achter de oren krabben; voldoet uw ICT-omgeving wel aan de huidige standaard?

Verandermanagement

Alle boeken over verandermanagement kunnen nu wel rechtstreeks door naar de Slegte, zou je kunnen zeggen. Toch is dat niet helemaal waar. In de theorie van verandermanagement kennen we de gedachte van het burning platform. Als de boel in de hens staat, dan willen mensen wel veranderen. Dat burning platform hebben we bij deze crisis cadeau gekregen. We moesten wel, omdat we anders simpelweg niet konden doorwerken.

En hoe langer mensen op deze manier blijven werken, hoe sneller dat ‘het nieuwe normaal’ wordt. Want nu heel veel werkzaamheden blijkbaar ook vanuit huis gedaan kunnen worden, waarom zouden we daar dan mee stoppen na deze crisis? En als we erachter komen dat videoconferencing veel efficiënter is dan allemaal in de auto stappen en naar een centrale plek in het land rijden, waarom zouden we daar dan mee stoppen?

Gaan we door met het nieuwe normaal?

Ik hoor veel mensen nu nog steeds praten over dat we teruggaan naar normaal. Of gaan we voor een deel ook door met het nieuwe normaal? Begrijp mij niet verkeerd: ik geef dadelijk weer iedereen graag een hand en een knuffel en heb ook erg de behoefte om weer mensen te gaan zien. Van mij mag er veel terug naar het oude. Maar het zou slecht zijn als we er niets van leren. Dus laten we in de toekomst onszelf niet tegenhouden. Laten we stoppen met aankloten en gewoon doorpakken en doen. Weet u, net zoals tijdens de coronacrisis.

Fou-Khan Tsang RA Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs. Hij schreef deze column op persoonlijke titel.

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift. Klik hier voor de online versie van het tijdschrift.

