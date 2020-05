De salarisadministrateur als strategisch adviseur

Wet- en regelgeving is doorlopend aan verandering onderhevig. Dit heeft invloed op de salarisadministratie. Een goed voorbeeld hiervan is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking is getreden. Hoe ga je als leidinggevende om met deze toenemende complexiteit?

De salarisadministrateur heeft als taak de impact van wijzigingen in wet- en regelgeving te analyseren en hierover de directie te adviseren. Denk hierbij – naast de WAB – aan wet- en regelgeving met betrekking tot pensioenen, verzekeringen, privacy, cao’s, subsidie en wat dacht je van geopolitieke ontwikkelingen, zoals de Brexit? Er zijn geen standaardcursussen en trainingen die salarisverwerkers hiervoor klaarstomen. De salarisadministrateur van nu is autodidact en zoekt zelf naar oplossingen. Hoe faciliteer je hierin als opdrachtgevers of leidinggevende?

Drie tips voor opdrachtgevers/leidinggevende

Het is in deze tijd lastig om als organisatie aan een goede salarisverwerker te komen. Ze zijn schaars en hun tijd is kostbaar. Reden temeer om ze zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Daarbij zijn er een aantal belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden. Hierna volgen drie tips.

1 Zie salarisadministrateur als strategisch adviseur

Geef de salarisadministrateur de ruimte om een adviserende rol aan te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om wetgeving, reorganisaties en cao’s. Bij de salarisadministrateur komen immers allerlei kennisgebieden samen, die vaak integraal aangepakt moeten worden. Ondersteun hem of haar, door te investeren in cursussen en trainingen. Zie de salarisverwerker niet als kostenpost, maar als een asset waarmee winst geboekt kan worden.

2 Een goede salarisadministrateur voegt waarde toe

‘Van administrateur naar adviseur’. Dit credo galmt al een aantal jaren na binnen de branche voor salarisadministratie. Ook als we kijken naar de WAB – en je gaat de diepte van die wetgeving in – dan zie je dat die term ‘adviseur’ nog steeds van toepassing is.

Een salarisadministrateur kijkt namelijk niet alleen naar de brutosalarissen, pensioenpremies, belastingen en wat je als organisatie netto overhoudt. Nu is het veel belangrijker om te kijken hoe je tot dat brutobedrag komt en hoe je het – zowel voor jezelf als voor de werknemers – zo interessant mogelijk kunt verwerken.

Daarvoor moet een salarisverwerker niet alleen kijken naar het fiscaal recht, maar ook naar het arbeidsrecht. Dit zijn totaal andere disciplines, en daar wringt de schoen meer dan eens. Nogmaals: bij de salarisadministrateur komt alles samen.

3 Bied uitdaging, opleiding en invloed

Als je een salarisadministrateur geen uitdaging kunt bieden, gaan ze mogelijk op termijn weg. Zeker jonge mensen. Bied hen daarom uitdaging, opleiding én invloed. Kun je moeilijk nieuwe mensen vinden, bijvoorbeeld wanneer je huidige salarisverwerker vertrekt vanwege pensioen? Bespaar dan niet op je salarisadministrateur, maar zie hem of haar als een bron van winst. Zorg dat ze over voldoende kennis en kunde beschikken, bijvoorbeeld door ze trainingen en bezoeken aan congressen aan te bieden.

Meer dan de loonstrook

Salarisadministratie gaat om meer dan loonstrookjes. Het gaat om alle gegevens die van belang zijn voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Aangezien salarissen veelal de belangrijkste kostenpost zijn binnen organisaties, kan de visie van de salarisadministrateur een flinke, positieve invloed hebben op de winst.

Inschrijven Accountancy Tour Live Webinars