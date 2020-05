Corona | Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden

Een werkgever mag de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan zijn werknemers als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, meldt de Belastingdienst. De kosten van mondkapjes horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, omdat werknemers vanaf 1 juni niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen. Iedereen is vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer (bus, tram en trein) een mondkapje dragen.

Geen btw

Over de levering van mondkapjes is vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september geen btw verschuldigd. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (medisch en niet-medisch) en voor alle verkopen. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21 procent.

Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. Dit betekent dat ondernemers de btw die zij bij aanschaf betalen, nog wel kunnen verrekenen in de btw-aangifte. De regelgeving wordt op dit moment uitgewerkt. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

Gerichte vrijstelling

Werkgevers mogen de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan werknemers. Dit is een gerichte vrijstelling.

Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling als de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de voorwaarden die voor deze gerichte vrijstellingen gelden.

Als de werkgever de werkelijke OV-kosten onbelast wil vergoeden, moet hij aannemelijk maken dat de werknemer kosten heeft gemaakt voor reizen met het openbaar vervoer.

Lees meer in Handboek Loonheffingen 2020, paragraaf 21.2.1 Vergoeden van kosten (Reizen met openbaar vervoer).

Volg ook de online cursus werkkostenregeling op 10 juni van 13.00 tot 17.00 met docent Casper Mons.