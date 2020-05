UWV past ambtseed aan na zorgen artsen en accountants

De raad van het bestuur van UWV heeft de UWV ambtseed aangepast na onrust onder artsen en accountants dat zij hun kritiek over UWV niet meer mochten uiten, antwoordt minister Koolmees van Sociale Zaken op Kamervragen over het bericht ‘UWV-artsen weigeren afleggen ambtenareneed’.

Het gaat in het artikel uit Trouw over de onrust onder keuringsartsen over de ‘ambtenareneed’, waarin onder meer moet worden gezworen om niets te doen dat het aanzien van het UWV kan schaden.

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) worden medewerkers van publieksrechtelijke zelfstandig bestuursorganen (ZBO’s), zoals het UWV, ook ambtenaren. Daarbij hoort ook het afleggen van een ambtseed. UWV heeft de eed voor Rijksambtenaren gedaan.

Passage aangepast

Hierbij bleek dat één passage intern leidde tot vragen en discussie, namelijk: “Ik realiseer mij dat mijn handelen onderdeel is van het handelen van UWV en zal niets doen dat het aanzien van UWV zal schaden.”

Dit riep bij sommige medewerkers, in het bijzonder bij artsen en accountants, de associatie op dat bepaalde kritiek en/of intern onderzoek niet zou mogen omdat deze het aanzien van het UWV zou kunnen schaden. Dat is echter niet het doel van deze bepaling.

De raad van bestuur heeft dan ook het besluit genomen om deze passage aan te passen zodat hier geen verdere misverstanden over zijn. Deze luidt nu: “Ik realiseer mij dat mijn handelen onderdeel is van het handelen van UWV en zal niets doen met het doel het aanzien van UWV te schaden.”

De minister hoopt dat dit de bezorgdheid onder artsen en accountants wegneemt.

Medewerkers zijn – ook met het afleggen van de eed – vrij om hun kritiek en/of zorgen uit te spreken ook als dit gevolgen zou kunnen hebben voor het aanzien van het UWV.

Volgens Koolmees staat de door het UWV aangepaste ambtseed niet op gespannen voet met de artseneed. Mocht de UWV ambtseed toch strijd opleveren met de artseneed, dan moet een arts voorrang geven aan de artseneed.

Binnen UWV heeft voor huidige werknemers, die al in dienst waren voor de inwerkingtreding van de Wnra, het weigeren van het afleggen van de eed tot gevolg dat hierover een gesprek wordt gevoerd met de direct leidinggevende. Daarbij wordt geen druk uitgeoefend. De inzet is meer inzicht te verkrijgen in de specifieke beweegreden hierachter.

Bij UWV en bij de minister zijn geen gevallen bekend van klokkenluiders, die zich hebben

aangemeld bij het huis van klokkenluiders en een beroep doen op deze regeling.

Integriteitscode

Het niet delen van interne informatie buiten de organisatie, is, net als bij vele andere organisaties, waaronder ministeries, onderdeel van de integriteitscode. Als interne rapporten of informatie van intranet naar buiten komen, kan dat aanleiding zijn voor onderzoek. Dit kan immers bijvoorbeeld ook aantasting van de privacy van medewerkers of klanten betreffen.

Procedure

De formele procedure is dat na het lekken van informatie een onderzoek en gesprek naar beweegredenen plaats vindt. Afhankelijk van context en situatie kunnen dan eventuele maatregelen worden getroffen. Het afgelopen jaar zijn naar aanleiding van lekken van documenten naar de pers geen maatregelen getroffen tegen medewerkers.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘UWV-artsen weigeren afleggen ambtenareneed’