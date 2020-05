Corona | Veilige en gezonde thuiswerkplek tijdens corona

Veel werknemers zullen nog wel even vanuit huis moeten werken vanwege de coronacrisis. Wat mogen zij thuis van de werkgever verwachten?

“Volgens de Arbowet moet de werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkplek”, aldus Pascal Besselink, arbeidsjurist bij juridisch dienstverlener DAS.

“De Arbowet geldt ook voor thuiswerken. En dat betekent in de regel dat de werkgever een gezonde en veilige werkplek moet faciliteren.”

Wat dat precies betekent, verschilt per persoon. Denk aan een in hoogte verstelbaar bureau, een ergonomische bureaustoel of een groter beeldscherm.

Waar heeft thuiswerker recht op?

Toen het thuiswerken net begon dachten mensen het wel even drie weken uit te houden met werken aan de keukentafel. Nu het allemaal langer duurt, nemen klachten als nekpijn, rugpijn en vierkante ogen toe en verlangen werknemers naar een betere werkplek. Maar er zitten wel grenzen aan wat een werknemer kan verwachten in deze coronatijd.

Besselink:

“De Arbowet die geldt voor thuiswerken is bedoeld voor werknemers die daarover aan het begin van een contract afspraken hebben gemaakt met de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan iemand die standaard iedere dinsdag en donderdag thuis werkt. Voor diegene zijn vaak al allerlei aanpassingen gedaan op de thuiswerkplek, om daar zo goed mogelijk aan de slag te kunnen.”

Dat is nu anders.

“Niet vanwege vooraf gemaakte afspraken maar vanwege het coronavirus werken mensen nu zoveel mogelijk thuis. Het kwam voor zowel de werkgevers als de werknemers als een verrassing dat zij op overheidsadvies ineens massaal vanuit huis moesten werken”, aldus de arbeidsjurist.

Wat is redelijk en noodzakelijk?

“Het is niet realistisch om te verwachten dat voor alle thuiswerkers nu allerlei grote aanpassingen kunnen worden gedaan, terwijl de verwachting is dat zij uiteindelijk weer terug moeten naar kantoor. Het is nu echt een kwestie van goed overleggen, kijken wat redelijk en noodzakelijk is. Dat zal anders worden als in de toekomst blijkt dat we echt voor onbepaalde tijd thuis zullen werken. Dan mogen werknemers een volledig aangepaste thuiswerkplek verwachten.”

Goed werkgever- en werknemerschap

Tot die tijd is het dus een kwestie van goed werkgever- maar ook werknemerschap. Van werknemers wordt verwacht dat zij er zelf ook alles aan doen om goed en veilig te kunnen werken. Ook moet een werknemer eventuele klachten altijd en het liefst zo vroeg mogelijk aangeven bij de werkgever. Dan kan de werkgever er nog iets aan doen.

Bron: Trouw