Bezwaar maken tegen NOW-beslissing: hoe werkt dat?

Als je het niet eens bent met de beslissing van UWV op de aanvraag tegemoetkoming NOW, dan kun je bezwaar maken. Doe dit altijd binnen zes weken na de datum die op de beslissing staat. Als je bezwaar tegen de beslissing van UWV op je NOW-aanvraag in behandeling wordt genomen, ontvang je in ieder geval binnen zes weken een beslissing.

Maar een keer aanpassen

Let op: als je het niet eens met het percentage verwacht omzetverlies of de hoogte van de loonsom in de beslissing, dan kan UWV deze gegevens maar een keer aanpassen.

Maak je bezwaar tegen een eerder aangepast percentage verwacht omzetverlies of een eerder aangepaste loonsom, dan wordt je bezwaar afgewezen.

Hoe maak je bezwaar?

Je kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier.

Als je op papier bezwaar maakt, stuur het bezwaarschrift dan naar:

UWV

Bezwaar en Beroep

Postbus 90055

5600 PH EINDHOVEN

Zet in het bezwaarschrift altijd je telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief waartegen je bezwaar maakt.

Wanneer reactie op bezwaar?

Zodra UWV het bezwaar heeft ontvangen, krijg je binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Als UWV het bezwaar in behandeling neemt, ontvang je binnen zes weken een beslissing.

Let op: zes weken is de maximale wettelijke beslistermijn. UWV probeert om sneller op het bezwaar te reageren.