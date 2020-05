Corona | Vaststelling eerste NOW-subsidie aanvragen vanaf 7 september

Werkgevers die een aanvraag voor NOW 1.0 hebben ingediend kunnen vaststelling van die NOW-subsidie vanaf 7 september aanvragen bij UWV. Om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen is vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) aan te vragen vanaf die datum.

Tot en met 31 augustus kunnen werkgevers een aanvraag voor de tweede tranche doen. Het tweede aanvraagtijdvak opent naar verwachting per 6 juli 2020, waarbij de werkgever een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan aanvragen. De vaststellingstermijnen in de eerste tranche worden hierop aangepast.

De termijn van 7 september geldt voor werkgevers die alleen een aanvraag in de eerste tranche hebben ingediend.

Na afloop tweede tijdvak

Als voor beide tranches of alleen de tweede tranche een NOW-aanvraag is ingediend kan de werkgever vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak aanvragen. Een datum daarvoor wordt later bekendgemaakt.

