Corona | Geen Tozo voor zelfstandige met AOW, wel AIO

Zelfstandige ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning op grond van de Tozo. Wel kunnen ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt – bij voldoen aan de voorwaarden van de Tozo – in aanmerking komen voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Dit is geregeld in de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers van 29 april 2020. Dat antwoord staatssecretaris Van Ark op Kamervragen.

Pensioengerechtigden die nog actief zijn als zelfstandige, kunnen als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met een verlies van inkomsten uit hun onderneming. Zij zijn aangewezen op het pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet en waar nodig op algemene bijstand in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Adequaat vangnet

Het reguliere vangnet van de AIO, dat al een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum garandeert, is volgens staatssecretaris Van Ark ook in deze tijd van coronacrisis een adequaat vangnet. Zelfstandige ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, komen daarom niet in aanmerking voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

Dit vangnet geldt voor alle personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, niet voor personen buiten die leeftijdsgroep. Om die reden is het onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd en geoorloofd.

De aanwezigheid van een adequaat vangnet met een gegarandeerde inkomensaanvulling tot het sociaal minimum is ook een van de redenen waarom bestaande ontvangers van algemene bijstand op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 zijn uitgesloten van het recht op bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

AIO aanvragen

Zelfstandig ondernemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen door de coronacrisis te maken krijgen met een inkomensdaling tot onder het sociaal minimum. Dit is afhankelijk van de hoogte van het AOW-pensioen en de overige inkomsten.

Als een AOW-gerechtigde onder het sociaal minimum komt, kan recht ontstaan op bijstand in de vorm van een AIO. De AIO kent wel een vermogens- en partnertoets. De AIO is aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Beantwoording Kamervragen over AOW-gerechtigde zelfstandigen