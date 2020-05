Gebruik juiste sectorcode in loonaangifte

Een onjuiste sectorcode in de aangifte loonheffingen kan voor een ex-werknemer voor problemen zorgen bij zijn WW-aanvraag. Herstel deze daarom snel. De digitale WW-aanvraag van UWV gebruikt de gegevens uit de loonaangiften. Een verschil tussen de sectorcode in de loonaangifte en de sectorcode op de beschikking sectoraansluiting, betekent voor UWV extra handelingen bij de behandeling van een WW-aanvraag. Dit kan vertraging van een WW-uitkering tot gevolg hebben. Gebruik daarom de juiste sectorcode in de loonaangifte.

Terugkoppelbrief

Let op: het is belangrijk dat je een onjuist aangegeven sectorcode snel herstelt.

Als de sectorcode onjuist is, ontvangt de werkgever een terugkoppelbrief met de meldcode L2085 met de foutmelding: Aangegeven sector wijkt af van de beschikte sector.

In het bericht ‘Brieven over onjuiste sectorcode’ vind je de informatie die je nodig hebt om eventuele fouten te herstellen.

Meer informatie in Handboek Loonheffingen:

Sectorindeling: Paragraaf 5.1 Handboek Loonheffingen

Correcties indienen: Hoofdstuk 12 Handboek Loonheffingen