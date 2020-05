Corona | ‘NOW helpt ontslagen te voorkomen’

Bedrijven die voor de NOW-regeling kiezen, kijken vaak naar de lange termijn. Bedrijven die snel willen besparen op hun arbeidskosten kiezen ervoor hun (tijdelijk) personeel te laten gaan. Dat zegt Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV.

“Toen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bekend werd, haakten veel bedrijven daar snel op in. Sinds 6 april 2020 kunnen werkgevers die een omzetverlies van minimaal 20% hebben bij UWV een aanvraag indienen voor een loonkostensubsidie via de NOW.

Inmiddels maken meer dan 120.000 bedrijven in Nederland gebruik van deze regeling. Enerzijds is het natuurlijk vervelend dat ze daar gebruik van moeten maken. Anderzijds kan je er ook op een positieve manier tegenaan kijken. Dit betekent dat bedrijven – ondanks de enorme druk die ze voelen om in hun bedrijfskosten te snijden – hun mensen in dienst willen houden én dus zo veel mogelijk werkgelegenheid willen behouden.”

Wel of geen NOW-aanvraag?

“Zo’n afweging maken kost bedrijven een hoop hoofdbreken en rekenwerk. Daarnaast voelen werkgevers zich verantwoordelijk voor hun personeel. Een nog beperkt deel heeft besloten direct te snijden in personeelskosten, waardoor mensen in de WW komen. Voor de uitbraak van het coronavirus hadden we te maken met een serieuze arbeidsmarktkrapte. Dit nemen bedrijven ook mee in hun overweging. Liever behouden zij hun personeel zodat ze met het talent dat zij in huis hebben ook een stukje zekerheid hebben voor de toekomst. Dit talent zal later namelijk weer nodig zijn.”

Behoud personeel

“We zagen vooral aanvragen in de eerste twee weken. En in de sectoren waar je het verwacht: de horeca, commerciële dienstverlening, cultuur en detailhandel. (…)

Deze regeling is in een recordtempo opgezet (…). Het feit dat tot nu toe ruim 120.000 bedrijven hier gebruik van maken, geeft aan dat zij inzetten op het behoud van hun personeel. Wanneer bedrijven dat niet gedaan zouden hebben, had dat zeer waarschijnlijk betekend dat de WW-cijfers met een rapper tempo zouden zijn gestegen.

NOW voorkomt faillissementen

“Overigens wil dit niet zeggen dat de WW-cijfers niet alsnog verder zullen oplopen. (…) En nog steeds nemen bedrijven afscheid van hun mensen, omdat tijdelijke contracten niet worden verlengd. Maar er zouden vast meer mensen zijn ontslagen als er geen NOW-regeling was geweest. Ook zouden er dan meer faillissementen zijn geweest. Je kunt helaas niet uitsluiten dat er niet alsnog bedrijven over de kop gaan, maar de NOW helpt absoluut om dit zo veel mogelijk te voorkomen.”

Bron: UWV