Ziek na ontslagaanvraag bij UWV: een instructie

Als een werknemer zich ziek meldt nadat de ontslagaanvraag bij UWV is ingediend, is het advies de bedrijfsarts in te schakelen. Een verdere instructie.

Je moet twee situaties onderscheiden:

Werknemer is ziek vóór aanvraag ontslag bij UWV; en Werknemer meldt zich ziek na indienen ontslagaanvraag.

1 Ziek vóór ontslagaanvraag

Wat te doen?

Je schakelt de bedrijfsarts in en vraagt om een rapportage waaruit blijkt of herstel valt te verwachten binnen twee maanden.

Zo ja, dan kun je doorgaan met het voordragen van deze werknemer voor het ontslag.

Zo nee, dan ga je de eerstvolgende werknemer (die gelet op het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt) voordragen voor ontslag bij het UWV.

2 Ziek na ontslagaanvraag

Wat te doen?

Het UWV zal deze ziekmelding naast zich neerleggen, gelet op het tijdstip ervan. Er zijn echter uitspraken dat als de ontvangst van de ontslagaanvraag en de ziekte op dezelfde dag gelegen is, toch een opzegverbod wegens arbeidsongeschiktheid geldt.

Tip: verifieer eerst bij UWV of de ontslagaanvraag is ontvangen en ga de dag erna de mededeling doen aan het personeel.

Bel bedrijfsarts

Als je wilt onderhandelen met een zieke werknemer, omdat je dan mogelijk eerder een einddatum van het dienstverband kunt realiseren dan via het UWV en de zieke werknemer zegt niet te kunnen overleggen vanwege de ziekte, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met de bedrijfsarts en dring aan op een spoedconsult van deze zieke werknemer bij deze bedrijfsarts. Desnoods een telefonisch consult.

Vijf voor twaalf

De instructie aan de bedrijfsarts luidt dan dat er een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV en dat het vijf voor twaalf is. De werknemer meldt zich na de melding ziek en dit is hoogstwaarschijnlijk (de werkgever kan dat nooit met zekerheid stellen, want de werkgever is geen bedrijfsarts) ingegeven door de mededeling van de werkgever.

Vaststellingsovereenkomst

Leg uit dat de werknemer de laatste tijd niet noemenswaardig ziek is geweest en dat je als werkgever snel moet kunnen handelen omdat er een bedrijfseconomische noodzaak bestaat om afscheid te nemen van deze werknemer. Het is belangrijk dat er op korte termijn een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten voor het voortbestaan van het bedrijf en voor het behoud van werkgelegenheid.

Ziek wegens werkgerelateerd probleem

Vraag de bedrijfsarts om op korte termijn vast te leggen (voor je bewijspositie) dat sprake is van een ziekmelding wegens een werkgerelateerd probleem en niet van ziekte op medische gronden. Heb je dit oordeel, dan staat de werknemer in beginsel niets in de weg om mee te werken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wil de werknemer dan nog niet meewerken, dan zul je de ontslagprocedure bij het UWV moeten voortzetten.

Door Kirsten Roskam, advocaat arbeidsrecht bij SPRAAQ Advocaten

Meld je nu aan voor de online sessie Reorganiseren kun je leren (ontslagaanvragen door de corona-crisis) op vrijdag 29 mei van 12.00 tot 13.00 uur met Kirsten Roskam