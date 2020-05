Corona | NOW-subsidie telt niet mee als omzet

De NOW-subsidie wordt niet als omzet meegerekend bij het vaststellen van de omzetdaling. In de nieuwe regeling die ziet op verlenging van de NOW komt dit expliciet te staan. Voor de NOW geldt dat subsidies, waaronder subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis hebben ontvangen, als omzet meetellen. Maar dat geldt niet voor de NOW-subsidie.

Bij het berekenen van omzetdaling tellen andere subsidies wel mee als omzet als deze betrekking hebben op de referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren worden verstrekt, tellen dus in principe mee als omzet voor de NOW.

Jaarlijkse subsidie

De NOW telt bijvoorbeeld ook subsidies mee die op een later moment worden uitgekeerd maar wel logischerwijs (deels) toebehoren aan een eerdere periode, zoals een jaarlijkse structurele subsidie die toevallig in november wordt overgemaakt, maar bestemd is voor het hele jaar.

Is sprake van een (meer-) jaarlijkse subsidie (of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak, dan moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet al in voorzien.

Hoe werkt de NOW? (Rijksoverheid.nl)