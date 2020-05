Ontslag via UWV: hoe zit het precies?

De werkgever vraagt dan om een ontslagvergunning. In de aanvraag moet de werkgever de redenen voor het ontslag onderbouwen.

Als er in de cao een ontslagcommissie voor het bedrijf of bedrijfstak ingesteld en wil de werkgever werknemer(s) ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, vraag het ontslag dan niet aan bij UWV, maar bij deze ontslagcommissie.

Zonder ontslagvergunning

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder ontslagvergunning en was een ontslagvergunning wel nodig, dan is de opzegging volgens de wet niet geldig. De kantonrechter kan dan, op verzoek van de werknemer, de opzegging ongedaan maken. De arbeidsovereenkomst blijft dan bestaan en de werkgever moet de werknemer gewoon loon betalen.

Geen toestemming

Soms heeft de werkgever voor ontslag geen toestemming van UWV nodig, bijvoorbeeld als:

de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Tenzij hij na zijn AOW-leeftijd bij de werkgever in dienst is gekomen of als de werkgever met de werknemer een andere schriftelijke afspraak heeft gemaakt.

de werknemer onder een categorie valt waarvoor geen toestemming voor ontslag nodig is, bijvoorbeeld een particuliere huishoudelijke hulp die minder dan 4 dagen per week voor de werkgever werkt.

de reden voor ontslag een faillissement is. Dan zegt de curator de arbeidsovereenkomst namelijk op.

de werknemer nog in zijn proeftijd zit.

de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat.

Zie Burgerlijk Wetboek art. 7:671 lid 1 d tot en met h voor een overzicht van gevallen waarin een ontslagvergunning niet nodig is.

Aanvraag compleet?

UWV beoordeelt of de ontslagaanvraag compleet is. Als er nog gegevens ontbreken, krijgt de werkgever 8 dagen de tijd om de gegevens aan te vullen. Als de werkgever met de werknemer wil onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst, kun je daarvoor 14 dagen uitstel vragen.

Wanneer de gegevens voor de ontslagaanvraag compleet zijn, stuurt UWV de werknemer een kopie van de volledige ontslagaanvraag. De werknemer heeft dan 2 weken de tijd om schriftelijk op de ontslagaanvraag te reageren.

Behandeltermijn

De behandeling van de ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat UWV de complete aanvraag heeft ontvangen. Is er een extra ronde nodig van hoor en wederhoor, bijvoorbeeld als de werknemer het niet eens is met de aanvraag. Of is een (deskundigen)advies nodig? Dan duurt de behandeling langer.

Opzegverbod

Als een opzegverbod geldt, dan mag de werkgever het dienstverband niet opzeggen. UWV geeft in dat geval geen toestemming om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een voorbeeld van een opzegverbod is het opzegverbod tijdens ziekte.

Als het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van UWV niet meer geldt, dan kan UWV wel toestemming voor ontslag geven. De werkgever mag het dienstverband pas opzeggen vanaf de datum waarop het opzegverbod niet meer geldt.

Let hierbij op dat de toestemming van UWV voor ontslag dan ook nog geldig moet zijn. Als de geldigheidsduur van de toestemming voor ontslag voorbij is, kun je een nieuwe ontslagaanvraag doen.

Beslissing

De beslissing op de ontslagaanvraag stuurt UWV per brief naar de werkgever en de werknemer. Tegen deze beslissing kunnen de werkgever of de werknemer geen bezwaar maken bij UWV.

Bezwaar

De werkgever kan binnen 2 maanden na de beslissing een procedure te starten bij de kantonrechter. Als de werknemer een procedure wil starten bij de kantonrechter, moet hij dat binnen 2 maanden na het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst doen.

