Beschikking Belastingdienst bij overgang onderneming

De Belastingdienst informeert werkgevers eerder over de vaststelling van overgang van een onderneming. Dit regelt het wetsvoorstel beschikking bij overgang onderneming. Werkgevers weten daardoor eerder hoe de Belastingdienst de overgang van een onderneming heeft geregistreerd. Het wetsvoorstel is op 29 mei op internetconsultatie.nl gepubliceerd.

De Belastingdienst geeft een beschikking af waarin wordt vastgesteld dat een overgang van een onderneming is geweest. Het beoordelen van de overgang van een onderneming en het afgeven van bijbehorende beschikkingen wordt hiermee geconcentreerd bij de Belastingdienst.

Huidige situatie

Een essentieel onderdeel van de financiering van ZW- en WGA-uitkeringen is het toerekenen (koppelen) van de uitkering aan de juiste werkgever: de werkgever die de financiële lasten moet dragen. Voor eigenrisicodragers (ERD’s) doet UWV dat in toerekeningsbesluiten en voor publiek verzekerde werkgevers doet de Belastingdienst dat in premiebesluiten.

Als een onderneming of een deel daarvan wordt overgenomen door een of meerdere, andere ondernemingen dan moet de toerekening van lopende WGA-uitkeringen daarop worden aangepast.

De Belastingdienst stelt het percentage van de overgang van een onderneming vast en registreert deze overgang. Dit overgangspercentage wordt vervolgens door de Belastingdienst en UWV toegepast bij de toerekening van WGA-uitkeringen.

De Belastingdienst deelt het percentage van de overgang echter niet mee aan de betrokken ondernemingen. Dit is een ongewenste situatie. Daarnaast wordt een overgang van een onderneming op dit moment geregeld niet tijdig ontdekt.

Twee maatregelen

Twee maatregelen worden voorgesteld om de kwaliteit van de registratie bij overgang van een onderneming te verbeteren.

1 Beschikking inzake overgang onderneming

Voorgesteld wordt om werkgevers eerder te informeren over de vaststelling van het percentage van de overgang van een onderneming en daartoe wettelijk vast te leggen dat de inspecteur van de Belastingdienst over de vaststelling van de overgang van een onderneming beschikkingen afgeeft, zodra de Belastingdienst op de hoogte is van de overgang.

De Belastingdienst geeft een beschikking af waarin hij vaststelt dat er een overgang van een onderneming is geweest, of er sprake was van een gehele of gedeeltelijke overgang van onderneming of een deel van een onderneming en in het geval van een gedeeltelijke overgang wat het percentage van de loonsom is geweest dat is overgedragen.

De beschikking wordt bekendgemaakt aan de overdrager en aan de verkrijger(s) met verstrekking van een kopie van de beslissingen aan UWV. Alle betrokken werkgevers zijn belanghebbenden bij de beschikking.

2 Meldplicht voor werkgevers

Werkgevers zijn verplicht melding te doen aan de Belastingdienst van overgang van een

onderneming. Om ervoor te zorgen dat een overgang van een onderneming tijdig vastgesteld kan

worden, wordt in de Wet financiering sociale verzekeringen deze meldplicht voor ondernemingen expliciet opgenomen en wordt er ook een boeteclausule opgenomen.

Formulier

De overdragende werkgever en de verkrijgende werkgever krijgen beiden de verplichting tot het melden van de overgang van een onderneming. Deze meldplicht geldt binnen twee weken na de overgang van een onderneming. De Belastingdienst stelt voor de melding een formulier beschikbaar.

Boete

Wanneer de werkgevers verzuimen te melden, dit onjuist doen of niet binnen de termijn van twee weken kan de inspecteur een boete van maximaal €1.319 opleggen.

Door deze explicitering van de meldplicht wordt het voor de Belastingdienst duidelijk dat sprake is van overgang van een onderneming waarmee de juiste gedifferentieerde premies voor de Werkhervattingskas zijn vast te stellen. UWV kan de juiste lasten aan de eigenrisicodragende werkgever toerekenen en op hem verhalen.

Het wetsvoorstel neemt geen extra administratieve lasten met zich mee.

Een reactie op het wetsvoorstel is tot en met 26 juni te geven.

