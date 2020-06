Corona | NOW aanvragen en toch ontslag: hoe duur is dat?

Werkgevers zullen goed moeten rekenen voordat ze NOW aanvragen. Wat levert het op? Wat gebeurt er als je toch ontslag moet aanvragen? Wat kost het dan? Als een werkgever NOW ontvangt en toch ontslag aanvraagt voor een aantal werknemers moet hij bij een gedeeltelijke omzetdaling veel meer subsidie terugbetalen dan hij voor die specifieke werknemer had ontvangen.

Onder de NOW 2.0 is dat nog steeds zo, alleen moet een bedrijf aantonen dat het met de vakbond(en) overeenstemming heeft bereikt. Als een bedrijf dat niet doet, en er gaan meer dan 20 banen verloren, dan moet het bedrijf een boete van 5 procent subsidie terugbetalen.

90 procent loonkosten

Een bedrijf krijgt subsidie op basis van omzetverlies en het bedrag dat het kwijt is aan salarissen van werknemers, plus 30 procent werkgeverslasten. Bij 100 procent omzetverlies, wordt 90 procent van de salariskosten vergoed. Bij 50 procent omzetverlies wordt 45 procent van de salariskosten vergoed.

Bij het berekenen van het bedrag dat de werkgever moet terugbetalen, gaat de de overheid er echter vanuit alsof het bedrijf wel 90 procent van de loonkosten vergoed heeft gekregen.

Arbeidsrechtjurist Pascal Besselink van DAS legt het uit:

“Wat je moet terugbetalen is het loon van de ontslagen werknemer x 3 (het aantal maanden dat je NOW subsidie kreeg) x 1,3 (werkgeverslasten) x 0,9 (die 90 procent) x 1,5 (de ‘boete’).

Bij de NOW 2.0 is de vergoeding voor werkgeverslasten hoger (40 procent) en de vermenigvuldigingsfactor 1,5 dus – is er af. Maar de overheid blijft met die 90 procent rekenen.

Een gedeeltelijke omzetdaling van bijvoorbeeld 50 procent levert een subsidie van 50 procent op. Alleen wordt die 50 procent niet gehanteerd bij de verrekening als je bedrijfseconomische ontslagen doorvoert. Deze wordt namelijk gebaseerd op 90 procent van het loon van de werknemers die voor ontslag zijn voorgedragen.”

Wat kost het?

Werkgevers zullen vooral heel goed moeten rekenen voordat ze NOW aanvragen. Wat levert het op? Wat gebeurt er als je toch in die periode ontslag moet aanvragen voor een paar werknemers? En wat kost het dan, zowel aan terugbetaling van de NOW als aan transitievergoeding?

De transitievergoeding moet je altijd betalen of het ontslag plaatsvindt om bedrijfseconomische redenen of niet. En die zal – zeker bij werknemers met veel dienstjaren – een belangrijke rol blijven spelen bij de afweging of ontslag wordt aangevraagd of niet.

Bovendien kost een ontslag aanvragen enkele maanden, zegt advocaat arbeidsrecht Maarten van Gelderen van Van Gelderen Advocaten.

“Al die tijd betaal je wel degelijk nog salaris uit. Maar je bent de loonkostensubsidie voor die werknemers wel kwijt vanaf het moment dat je het ontslag hebt aangevraagd bij het UWV en ook al staan de werknemers nog op de payroll.”

Niet zomaar ontslag

Het Nederlandse ontslagstelsel is een van de weinige in de wereld waar ontslagen preventief getoetst worden. En dat stelsel is niet met de ontslagboete opeens verdwenen. Je moet nog steeds aan het UWV kunnen aantonen dat je het het komende half jaar of langer heel moeilijk gaat krijgen.

Van Gelderen:

“Een werkgever zal echt alleen maar mensen ontslaan als het moet. Hij heeft daar helemaal geen belang bij, hij doet dat echt alleen als het strikt noodzakelijk is. Komt er een golf aan ontslagen, dan komt dat door de extreme omstandigheden en niet door het verdwijnen van de ‘boete’.”

Bron: VNO-NCW