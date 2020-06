Turboliquidatie: De regels zouden dit jaar veranderen. Wat is nu precies de situatie?

Er werden een aantal maatregelen aangekondigd om de turboliquidatie minder eenvoudig te maken. De regels zouden nu nog te veel mogelijkheden tot misbruik bieden. Die maatregelen werden voor medio 2020 aangekondigd maar er is nu (begin juni mei 2020) nog niets gebeurd.

Op 7 oktober 2019 stuurde Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een brief aan de Tweede Kamer waarin hij aankondigde dat er veranderingen aankomen voor de ‘turboliquidatie’ van rechtspersonen. Wat de huidige situatie is omtrent turboliquideren lees je in dit artikel.

Waarom wordt de wet gewijzigd?

De reden dat de Minister de wet omtrent de turboliquidatie wil wijzigen is omdat er met de huidige regels te veel kans zou zijn op misbruik. Het misbruik van de turboliquidatie spitst zich vooral toe op de BV’s waarin nog schulden aanwezig zijn ten tijde van de liquidatie. In opdracht van de Minister heeft de Belastingdienst een onderzoek gedaan naar turboliquidaties. Hieruit bleek dat in ongeveer ⅓ van de turboliquidaties tussen 2010 en 2016 de jaarstukken over de laatste twee jaar niet waren gedeponeerd. Met het nieuwe wetsvoorstel wil de Minister meer transparantie creëren en meer bescherming bieden aan de schuldeisers die achterblijven na een turboliquidatie.

Hoe wordt de positie van schuldeisers verbeterd?

De positie van schuldeisers wordt verbeterd door een tweetal punten. Ten eerste komt er een bredere bekendmakingsplicht te rusten op het bestuur van de BV die geliquideerd wordt. Ten tweede moet de toegankelijkheid tot de verantwoordingsinformatie worden verbeterd. Hierdoor krijgen schuldeisers makkelijker een compleet financieel beeld van de geliquideerde rechtspersoon. Dit wetsvoorstel verbetert zowel de transparantie in het algemeen als de informatiepositie van de schuldeiser.

Wat verandert er met de wetswijziging?

Een opsomming van hetgeen er verandert met de wetswijziging:

Het bestuur van de rechtspersoon (BV) is verplicht bij de turboliquidatie een slotbalans op te maken en te deponeren bij het handelsregister. De slotbalans moet zien op het boekjaar van de turboliquidatie.

De deponering van de slotbalans gaat gepaard met een bestuursverklaring.

Indien van toepassing worden de slotbalans en bestuursverklaring vergezeld van een slotuitdelingslijst.

Het bestuur moet er zorg voor dragen dat de ontbinding algemeen bekend wordt gemaakt. Hierin moet in ieder geval staan dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister.

Tot slot moet voor de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij sprake is van ontheffing op grond van artikel 2:394 lid 5 BW.

Kan ik straks mijn BV nog wel opheffen via een turboliquidatie?

Een goed ondernemer hoeft zich nergens zorgen over te maken. Los van de slotuitdelingslijst zijn de stukken die met de nieuwe wetswijziging verplicht worden om te deponeren, stukken die iedere ondernemer in beginsel heeft. Toch zal de turboliquidatie in de toekomst toch wat meer voeten in de aarde krijgen en extra tijd en geld kosten.

Wanneer wordt de wet dan wel gewijzigd?

Het is nog onbekend wanneer de wetswijziging wordt doorgevoerd. De Minister had aangekondigd om in de loop van 2020 een voorontwerp van het wetsvoorstel ter consultatie aan te bieden. Daarna zou pas de definitieve wet worden opgemaakt. Eind mei 2020 heeft nog geen consultatie plaatsgevonden als gevolg van de corona crisis. De kans is derhalve groot dat de invoering van de wetswijziging tot eind 2020 zal uitlopen.

Wat is huidige situatie?

Voorlopig is er nog niets veranderd aan de situatie. Dit is dus (voorlopig) goed nieuws voor Nederlandse ondernemers. Je kunt nog gewoon je BV, stichting, of vereniging op de “oude” manier laten turboliquideren. Hoe lang deze mogelijkheid blijft voortduren is nog onduidelijk. Als de situatie in Nederland weer is genormaliseerd kan de wetswijziging snel doorgevoerd zijn. Daarom is het verstandig om toch op korte termijn voor opheffen te kiezen middels een turboliquidatie, voordat de nieuwe wetgeving van kracht wordt.

Mr. Diederick Cardon is verbonden aan Firm 24