Veroordeling voor subsidiefraude met mestverwerkingmachines

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 56-jarige man uit Reusel veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. De Brabander sjoemelde met subsidie voor machines om mest te verwerken. Zijn twee bedrijven krijgen ieder een geldboete van 7.500 euro. Een 39-jarige man uit Vredepeel krijgt een taakstraf van 90 uur voor betrokkenheid bij de fraude, zijn bedrijf moet een geldboete betalen van 7.500 euro.

Subsidie voor machines

De man uit Reusel vroeg in 2014 subsidies aan voor twee machines waarmee hij varkensmest beter kon verwerken. Bij een controle een jaar later bleek er één machine te zijn geleverd, maar dit was een andere machine dan waarvoor hij subsidie had aangevraagd. De geleverde machine was helemaal niet subsidiabel en bovendien was de machine geplaatst bij een ander bedrijf van de verdachte, niet de bedrijven waarvoor subsidies waren aangevraagd. De subsidieaanvragen zagen elk op een bedrag van ruim 68.000 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland constateerde de onjuistheden in de subsidieaanvragen tijdig en heeft de subsidies niet uitgekeerd.

Valse facturen

De man uit Vredepeel bouwde de enige geleverde machine en stuurde facturen voor de twee machines die nooit geleverd zijn. Die facturen waren nodig om de valse subsidieaanvragen te kunnen doen. Hij en zijn bedrijf zijn eveneens schuldig aan fraude. De rechtbank spreekt een man uit Reusel, die via zijn adviesbureau betrokken zou zijn geweest bij de subsidieaanvragen, vrij. Er is onvoldoende bewijs dat hij iets met de fraude te maken heeft gehad.